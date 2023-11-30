BCT銀聯料明年首季過渡積金易平台　倡分階段增持美日股票基金

BCT 銀聯早前就強積金計劃與景順達成長期協議，銀聯金融成為景順強積金策略計劃保薦人，令BCT銀聯市佔率有所提升，躋身全港第五位。BCT銀聯董事總經理及行政總裁李微儀表示，積金易平台預計將於明年投入運作，小型強積金業務公司會先加入，其後才到大型公司，BCT銀聯預計至2025年第一季加入。



她表示，目前正與業界溝通及合作，確保平台建構及過渡安排得以順利實施，也會協助成員及僱主過渡至新平台。BCT會加強投資者教育及員工培訓，投放更多資源於退休產品的創新及數碼科技應用，並會增聘人手，目標由目前約400人，增加至明年的450到460人。明年首季希望推出相關人工智能，幫助成員做資產配置。

至於管理收費方面有否下調空間，她回應稱，BCT 收費目前已為市場第二低，未來會繼續保持競爭力。而事實上，目前行業收費為約1.34%，積金易平台最終目標為將收費下調30%。

股市方面，銀聯建議分階段提升股票基金投資，包括日本亞洲股票市場。（AP）

建議可部署發達國家國債

強積金投資部署方面，BCT銀聯投資分析及產品發展投資總監陳嘉鴻表示，預計明年整體股債市場表現會較今年好，特別是債券方面，可作為分散投資，建議可部署發達國家國債，以及投資級別企業債基金。而股債資產配置比率，則建議根據個人年齡及投資取向等決定。

股市方面，建議分階段提升股票基金投資，包括美國、日本及亞洲股票市場。中國市場目前表現疲弱，仍需等待更多經濟數據及政策支持，特別是內房、消費及投資方面，故持觀望態度。負責中港股票基金的基金經理，目前主要關注包括出口及科技等在環球市場具備競爭力的股票，例如電動車。

美國來年通脹、貨幣政策影響市場走勢。（Getty images）

美國來年通脹、貨幣政策影響市場走勢

他指出，影響明年市場走勢的因素，包括美國核心通脹、聯儲局貨幣政策、10年期美國國債債息及美元走勢。前兩者關係密切，預計核心通脹下降幅度將等同聯儲局減息幅度，若按明年底聯儲局通脹目標來計算，有約1厘下調空間，屬於溫和。由於預計將減息，國債息也料下降，美元不會如目前般強。

美股雖然已累積一定升幅，但主要集中於個別科技股份，若果明年聯儲局減息，料將利好更多股份。息口敏感股份包括地產及非消費品股，將率先利好。近期有資金由保守基金流出至美股及環球股票基金，前者今年受到高息環境影響有近4%回報。