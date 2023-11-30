恒大清盤聆訊前夕　據報再提新重組計劃　力爭免遭清盤

恒大（3333）遭入稟清盤，高等法院法官於上月指出要求公司於下周一（12月4日）遞交較確實的重組方案。在法庭舉行聆訊前夕，恒大再傳出新的重組計劃。據《路透》引述消息人士指出公司提出新的重組計劃，以避過遭清盤。不過報道亦引述消息指出，由於可以收回債務較低可能性，以及對公司未來前景感到憂慮，債權人似乎不接受重組方案。



法庭聆訊前夕，恒大向離岸債權人重組方。報道引述消息人士指出，恒大提出將部份債務轉換為公司旗下恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）持股，餘下部份債務以不可作交易的憑證抵償。有關不可交易憑證會以恒大在其他公司少數權益，以及應收帳款等離岸資產支持。當恒大成功出售部份資產後，會向持有人贖回相關憑證。同時指出不預期有關重組須要獲得內地監管機構批准。

恒大力爭避免清盤

報道又引述消息人士指出，恒大提出的新方案中，既包括於10月時提出債權人，可獲得恒大汽車及恒大物業股權外，亦可以獲得恒大17.8%權益。消息人士指出不少債權人對恒大於10月時提出的方案不感到滿意，促使公司再力爭債權人支持以避免遭到清盤。

報道亦引述2名消息人士指出，債權人小組已提名Alvarez & Marsal為優先清盤人，債權人已預期恒大或遭到清盤。報道指出Alvarez & Marsal並無即時回應。