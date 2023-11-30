10月新申請住宅按揭個案跌39%　創逾７年半新高

2023年10月份金管局住宅按揭統計調查結果顯示，新申請按揭貸款的宗數為5,359宗，比9月份8,787宗急跌39%，創逾7年半新低。而10月新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得249.44億元及5,016宗，按月減少2.2%及2.2%，金額及宗數均連跌2個月，金額創逾3年半新低，宗數則創逾7年半新低。



按揭貸款拖欠比率維持於0.07%

涉及一手市場交易所批出的貸款增加75.4%，至56億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少13.6%，至80億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少13.2%，至113億港元。另外，10月新取用按揭貸款金額及宗數分別錄得202.04億元及4,054宗，按月分別增加0.5%及減少2.6%，後者已連跌4個月，創6個月新低。

金管局數據並顯示，按揭貸款拖欠比率維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。

以首10個月計算，今年首10個月新批出按揭貸款金額及宗數為3,320.9億元及67,631宗，按年分別減少15.4%及13.1%，金額創近7年新低，宗數創近10年新低。另外，首10個月新取用按揭貸款金額及宗數為2,098.49億元及44,014宗，按年分別減少19.6%及18.4%，金額及宗數創近7年新低。

曹德明：樓市交投及按揭數字或有望止跌回穩

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，第三季樓市交投仍然淡靜，氣氛審慎，並影響10月份按揭宗數。而最新政府施政報告推出多項「減辣」措施提振樓市，近期發展商開始加快推盤步伐，樓市交投及按揭數字或有望止跌回穩。

10月轉按佔新批按揭貸款比例(以宗數計算)為45.2%。曹德明表示，銀行已全面調升按揭息率及減少現金回贈，轉按誘因驟減下，料未來轉按數字將繼續逐步回落。

10月份的按揭比率為55.2%，按月微升0.7%。而平均還款年期增加3個月至27.17年，平均按揭貸款金額則維持於497萬元，此外，10月份H按選用比例報95.5%，按月升1.4%，創13個月新高。而P按的使用比例則微跌0.3%至1.4%。而定息按揭計劃維持0%。

曹德明表示，現時H按按息與Ｐ按相同，而H按設有封頂位，如未來拆息下跌時，Ｈ按可節省更多利息開支，因此H按仍會為市場主流的按揭計劃。