遠東邱達昌︰料新界樓價跌逾半成　談新世界合作讚「細鄭生」勤力

遠東發展（0035）公佈截至9月底中期業績，期內收入按年增108%至63億元；純利2.3億元，按年卻跌59.3%；每股派息4仙。公司今日召開業績會，執行董事、主席兼行政總裁邱達昌出席，他預測新界樓價將再有5%至10%的下跌空間，樓市基本面不可謂樂觀。但談及自身業績，他反復強調公司是一間「中型」企業的定位，擬將削債至200億元的總負債水平已然足夠。



值得一提的是，邱達昌談及樓市主動提及與新世界（0017）啟德合作項目，稱有信心不會虧本。隨後有傳媒追問對新世界的看法，邱達昌笑稱與鄭家純更為相熟，笑指身旁的女兒，即公司執行董事邱詠筠則同「細鄭生」（即鄭志剛）熟點，但他評價鄭志剛稱，「可以guarantee他不是一個偷生的人，是一個做嘢的人」，讚其勤力。



邱達昌（左二）多次示意其女邱詠筠（右二）介紹公司酒店業務，稱酒店業務整體營業額上升。（林靄怡攝）

料新界樓價有5%至10%跌勢 合作新世界項目反不擔心

談及諸多大行對於香港樓價的跌幅預測，邱達昌表示自己也未能確定，但個人預測新界樓價有5%至10%的下跌空間。他分析就息口高企、離港人數增加、樓盤供過於求此三大主因，並不看好本港樓市發展，卻也不能完全預測。另一邊廂，他認為此對於社會而言也並非壞事，或可減輕買樓壓力。

提及外界對樓市減價促銷的討論，他則直言要「讓市場定價」，會與同區域樓盤保持同步，盡量降低門檻。談及自身業務，他態度更似樂觀，其與新世界合作的啟德相關項目將開售，預計最早於2026財年竣工，涉及1,300伙住宅單位。邱達昌表示，看似啟德，乃至上環等項目地價貴，也面對同區域供過於求的問題，但其地理位置較理想，反而有信心不會虧本，只是盈利未必如預期，集團目前可供出售的本港住宅項目已逾1,000伙，他認為此儲備規模已然足夠。

遠東啟德住宅項目預計所佔開發總值為66億元，預計2026至2027財年竣工。（林靄怡攝）

邱達昌：「以香港地產商模式看遠東是不對的」

邱達昌反復強調，相較於本港其他大型地產公司，遠東是一間「中型」企業，其尚有141億住宅預售額及未入賬合約銷售額，因此對於公司未來現金流情況樂觀。據悉公司目前總負債規模約260億元，淨負債較半年前減少約14億元。財報披露，當前公司經調整淨負債比率為73.2%，邱達昌表示，削減至200億元左右的總負債水平已經足矣。

他解釋稱，除卻傳統寫字樓收入，公司還有酒店、停車場等多類型業務，更估計未來旅遊業會在全球範圍 「爆炸性」增長，料酒店收入有漲，受寫字樓貶值影響反微。

邱達昌更表示「以香港地產商模式看遠東是不對的」，解釋稱公司有大量英、澳、新等海外項目，其經營模式有別於香港，例如海外土地費用低，反而佔比更高的建築費用貸款比例也高，因此公司往往選擇收取足夠預售額再向銀行貸款，項目尾期或許負債率走高，意指實則債務風險有限。