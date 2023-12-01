財新11月內地製造業PMI重上榮枯線　最新報50.7　優預期

財新公布內地11月製造業採購經理指數（PMI）回升至50.7，較預期的49.6為佳，並為今年8月以來新高。



報告指出上月製造業供需雙雙擴張，物價水平穩定，物流速度加快，創業家預期低位回升。不過外需仍低迷，就業仍不振，企業庫存管理仍偏謹慎。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有改善。不過，受各種不利因素影響，內部和外部需求仍有不足，就業壓力仍偏大，經濟回升基礎仍需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章，考慮到三季度經濟增長略超預期以及四季度低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，各項政策應更著眼長遠，夯實經濟長期成長基礎，培育市場主體長久信心。

製造業購進價格升幅為3個月最低

11月價格水準基本穩定，製造業購進價格升幅降至近3個月以來最低，其中化工品和工業金屬價格升幅較為顯著。在銷售和清庫存壓力之下，製造業出廠價格指數略低於榮枯線，不過幅度甚微。

儘管市場景氣度恢復，但製造業企業在員工使用上仍偏謹慎，11月就業指數在過去9個月內第8次處於收縮區間，不過消費品企業用工增加。市場需求增加的同時就業下降，導致積壓工作隨之增多，積壓工作指數連續第六個月高於榮枯線。

製造業企業家樂觀情緒從前期低點回升，11月生產經營預期指數錄得近四個月以來新高。儘管如此，受訪者對未來一年全球經濟前景仍有擔心。