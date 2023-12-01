阿里美股遭大摩剔出中港焦點股名單　目標價降18%　拼多多獲唱好

阿里（9988）美股遭摩根士丹利剔出中港焦點股名單，並將其評級由「增持」調低至「與大市同步」，其美股ADR目標價亦被下調18%至90美元。至於阿里的對手拼多多，則被大摩列入中資電商行業首選。



大摩指出目前經濟周期下，收入預期疲弱，加上就業前景存在不確定性，內地消費者消費態度出現改變。不僅削減消費開支，對價格敏感度亦提高，因此改變了內地電商行業生態。

大摩予拼多多增持評級。

指拼多多具4項優勢

大摩又指出面對內地消費者對性價比敏感不斷提高下，拼多多定位最具優勢，公司在消費者心中有「低價」觀念，同業難以顛覆這個消費者觀念。該行又指出拼多多的低價策略看似簡單，可是並不易落實，認為公司擁有4項主要優勢，分別為全面的低價優質供應鏈﹑流量演算法及底層業務邏輯均著重優質低價產品﹑多年巨額補貼政策成立樹立低價觀念，以及更好的營運效率令競爭對手難以複製或嘗試。

該行認為拼多多繼續在內地搶佔市佔率，以及旗下的跨境電商業務Temu的價值尚未反映，予拼多多目標價為181美元，評級為「增持」。

談及阿里時，大摩指出似有走下坡跡象，因內地零售商業客戶管理（CMR）及阿里雲反彈速度緩慢﹑暫停分拆阿里雲對估值釋放帶來不確定性，以及缺乏資本管理催化劑，因為持續回購及派息已反映在價格上。

降京東美股目標價至30美元

此外大摩在報告內亦指出，目前80%券商仍予京東（9618）「買入」評級，預料明年該公司在商品交易額（GMV）﹑收入增長及利潤率有改善，但預料京東難如拼多多般成功執行「低價」策略。同時預料拼多多及抖音於電子及家電領域會更為進取，將對京東的GMV﹑收入及利潤率構成壓力，並將京東美股目標價下調9%至30美元，續予「與大市同步」評級。