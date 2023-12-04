中證監易會滿指全力維護資本市場平穩運行　發揮資本市場樞紐功能

中證監主席易會滿指出，全力維護資本市場平穩運行，更好發揮資本市場樞紐功能。

易會滿接受《新華社》訪問時指出，要把握「一條主線」，做到「三個突出」，全面強化監管主責主業，提升監管效能，提升對資本市場重點領域風險的源頭防控，守牢風險底線，築牢資本市場健康發展基礎；堅持在市場化法治化軌道上推動資本市場改革創新，着力解決資本市場不平衡、不充分突出問題，更好發揮資本市場牽一發而動全身的樞紐功能，為實體經濟和投資者提供高質量的服務；推進中證監系統全面從嚴治黨，更大力度推動中央巡視整改常態化、長效化，鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍。

中國證監會主席易會滿指出，中證監將着力提升監管適應性、針對性，為資本市場改革發展創造更加有利的環境。（視覺中國）

他又稱，中證監將着力提升監管適應性、針對性，為資本市場改革發展創造更加有利的環境，包括加強對股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判和預警機制。完善一二級市場逆周期調節機制，鼓勵和引導上市公司回購、股東增持，發揮好各類經營主體內在穩市作用。健全維護資本市場穩定的應急響應機制，加強分級會商和快速反應，守牢風險底線。

此外，落實監管主責主業，強化對大股東資金佔用、過度槓桿、產業資本與金融資本缺乏隔離等潛在風險隱患的源頭治理。健全資本市場防假打假機制；堅決消除監管真空，加強監管協同，依法將各類證券活動全部納入監管，協同有關部門加強對大型企業集團債務風險的監測監管；以及加強監管能力建設。