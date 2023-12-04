IPO｜三新股明掛牌　暗盤插水　FINI新制下盤前無通告悉市場反應

作為首批使用港交所（0388）FINI平台的新股，K CASH（新上市編號：2483）、國鴻氫能 （新上市編號：9663）、升輝清潔 （新上市編號：2521） 今日（4日）同步開始暗盤交易。



值得注意的是，依照FINI平台規定，配發結果公告的截止時間，為「T+1 」，即上市前一晚晚上11時正。故散戶無法再得以在暗盤交易前，知悉傳統的一手中簽率、超額認購數等公開招股配發結果，了解市場反應。不過，新股由定價到上市縮短至「T+2」，有利於節省孖展利息。



本地持牌放貸公司K CASH富途暗盤曾跌約20%，低見1.4元，現暗盤跌幅均收窄至約8%報1.65元，以其招股價1.8元計，每手2000股，每手賬面現蝕300元。

內地燃料公司國鴻氫能，輝立暗盤跌10.7%，報17.9元。若以每手500股，每手賬面蝕900元。另外，耀才並沒有提供暗盤交易。

內地清潔公司升輝清潔，耀才輝立暗盤均跌約4.7%，報0.3元，惟富途暗盤漲約1.6%報0.325元，更曾高見0.4元，該股招股價0.32元，每手7500股，每手賬面漲蝕不一。