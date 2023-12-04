施永青指香港續為國際金融中心　要「求之有道　得之有命」

中原集團創辦人施永青，再次在旗下媒體就香港的國際金融中心前景發表意見。他指出已多次撰文談及對本港繼續成為國際金融中心前景的擔憂，並引起社會不少回響，又指出財經事務及庫務局局長許正宇已於網誌就該議題作回應。



施永青於文章內指出並非與許正宇打對台戲，更不想看到香港作為國際金融中心角色受損。不過正如許正宇本人所言，環球經濟前景不明朗，地緣政治情況不穩定，加上長時間高息環境，無可避免制約了香港金融市場發展，又指出更大的問題為相關宏大環境並非香港可以憑一己之力便可以扭轉，這亦為是施永青本人對香港處理感到擔憂的原因。

他又指出香港所能夠做，就如《孟子‧盡心上》所言，「求之有道，得之有命」。可是「求在外者」，可能「無益於得」。

他並指出香港該走的一條路，鄧小平早於回歸前已設計好，就是繼續實行資本主義制度，不宜滲入太多社會主義成份，因為金融體制只能在資本主義社會才能發展。當資本主義發展至最高階段，才能金融體制打好根基，因此不但要維持資本主義，並且是發展資本主義，才容易與其他國際金融中心接軌，暢順地進行交易。他指出這正是鄧小平要在港落實「一國兩制」﹑「港人治港」的主要原因。

他亦指出為了讓香港更好地融入國家發展大局，京官較以往更積極在治港問題上表達意見，若做得太多便會增加香港的社會主義色彩，令國際上的其他金融中心對香港另眼相看，在一定程度上妨礙香港成為國際金融樞紐，亦指出從其接觸到的海外金融界人士所得的印象，他們覺得香港與以前不一樣，難如以往般交往。