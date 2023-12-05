大家樂羅德承明年4月退任集團CEO　香港一姐梁可婷接棒

大家樂集團﹙0341﹚宣布高層人事變動，梁可婷獲委任為首席執行官，生效日期為2024年4月1日。她於2019年加入大家樂集團，現為集團行政總裁（香港）。

梁可婷將負責管理集團之香港與內地業務，制定策略性方向，以促進集團實現可持續發展和盈利增長。梁可婷亦同時負責整體企業管理，全面監督集團之營運，推動集團成功發展。

至於現任首席執行官羅德承，則將繼續出任集團執行董事。

大家樂集團首席執行官羅德承、行政總裁（香港）梁可婷、總經理盧國輝及鄰舍輔導會主席嚴元浩、總幹事馮綉文日前出席「大家開飯2023」啟動禮。

日常營運 交由專業管理團隊負責

大家樂集團主席羅開光︰「我們部署整個傳承計劃已經超過十年，旨在為未來業務發展確立最佳的管理模式，逐步將家族直接管理轉變為專業可持續的管理模式，以應對快速轉變的市場，促進集團的持續發展和增長。按照這個管理模式，家族成員在董事會繼續擔任決策者的角色，而公司的日常營運則交由專業管理團隊負責。透過雙方的緊密合作，互相學習，領導公司再創高峰，不僅是對股東最好的安排，也是為了實現公司的長期成功。」

羅開光續稱：「我謹代表董事局衷心祝賀梁可婷小姐出任首席執行官，並對她的領導及決策能力充滿信心，相信憑藉她豐富的行業經驗及卓越的思維，將能發揮睿智，帶領集團邁向非凡的新一頁。」

董事局感謝現任首席執行官羅德承於過去28年來的貢獻，自2016年出任首席執行官以來，羅德承對制定集團發展策略及推動業務持續增長作出了重要貢獻。憑藉具前瞻性及靈活的管理方針，羅德承領導集團成功應對前所未見的挑戰，更在疫情期間，帶領集團實施一系列應變措施，克服了嚴峻的危機，使集團能夠在疫情後迅速恢復，並持續在激烈競爭的市場中脫穎而出。