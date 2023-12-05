滙豐范卓雲指中港股市最壞時間已過　明年恒指目標價19890點

港股今日再見今年新底，朝16000點驅進，投資者信心薄弱，但滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，對明年中港股票保持中性觀點，但相信最壞時間已過，明年恒指有望回穩至19890點。她指出，中港股市估值已處於歷史低點，恒指再下跌空間有限，明年下半年隨著環球央行包括美國聯儲局有望減息（第三及第四季分別減25點子，2025年首三季每季減息25點子），相信能為港股帶來利好。

范卓雲表示，市場對於內地經濟過度悲觀，滙豐預計今年內地經濟增長達5.2%，高於官方5%目標，明年也有望達4.9%增長。

她又指出內地政府支持經濟的政策力度有望加強，聚焦年底的中央經濟工作會議，預計將繼續支持穩增長，相信恒指下跌空間有限。

何偉華表示，內房市場疲弱不利內地經濟，對明年中港股票保持中性觀點。（林靄怡攝）

料明年內再減息降準

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，內房市場疲弱不利內地經濟，對明年中港股票保持中性觀點，但對於當中的個別板塊包括零售及服務業則持樂觀態度。內地貨幣政策方面，並有望進一步減息降準。

展望未來六個月，滙豐環球私人銀行將採取溫和承險的投資策略，減持現金，對美國國債、環球投資級別債券及對沖基金持溫和偏高比重配置，該行對環球股票持中性配置，但對美國、新興亞洲特別是印度、印尼及南韓股市持溫和偏高配置。由於美國實際收益率偏高，增長優於其他發達經濟體，加上地緣政治不明朗支持避險需求，該行維持看好美元觀點。