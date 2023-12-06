證監會指HongKongDAO及BitCuped疑涉虛擬資產欺詐　警方已封網

證監會今天（6日）就懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以香港數字研究院或HongKongDAO及BitCuped的名稱運作。



當局指出，已於11月10日及11月24日將BitCuped及HongKongDAO，列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。

證監會表示香港警務處已應其要求，採取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站。證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求該等網站停止為HongKongDAO所發行的某代幣提供購買服務。

證監會指出HongKongDAO發行了一種名為HKD或HongKongDAO（HKD代幣）的代幣，可在HongKongDAO的網站上購買。當局懷疑HongKongDAO可能透過網上渠道散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料。一篇網上文章聲稱HongKongDAO於2022年7月向證監會申請牌照以進行受規管活動；於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動；及正在競投香港數字貨幣交易所牌照，而該文章暗示此牌照乃與香港政府就穩定幣而設的監管框架有關。

證監會指出上述聲稱全部皆與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購HKD代幣。

證監會注意到，BitCuped在其網站上聲稱Laura Cha（證監會新聞稿指為港交所主席史美倫）及Nicolas Aguzin（證監會新聞稿指為港交所行政總裁歐冠昇）分別擔任BitCuped的主席和行政總裁，而兩人實際上與BitCuped並無關聯。

證監會指出，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行。任何人一旦受騙，可能會蒙受重大損失。當局亦再次告誡公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的好得令人難以置信的投資機會及意見，以免可能會被非投資專業人士誘使進行投資。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。