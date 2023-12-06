華為雲軟件生態夥伴出海加速計劃　助企業拓海外市場機遇

「華為雲軟件夥伴出海峰會」（以下簡稱「峰會」）今日假香港數碼港成功舉辦。峰會邀請到來自政府、企業及學界等代表逾兩百人，圍繞「香港營商機遇及優勢」、「軟件企業的全球化發展」等議題，探討雲技術如何使能企業出海。會上重磅發布「華為雲軟件生態夥伴出海加速計劃」，旨在透過專屬資金和技術支持，為千行百業提供領先的數字化解決方案，共創開放、合作、共贏的跨境出海新生態。



華為雲發布加速計劃，使能夥伴商業成功

華為雲全球生態部總裁康寧致歡迎辭。

華為雲全球生態部總裁康寧在歡迎致辭中表示，香港創新科技發展藍圖的制定，為軟件類企業的發展帶來豐富的機遇。是次峰會以香港為出海首站，我們相信香港會成為內地企業出海的首選平台，為企業全球化發展打開快速通道。他續指：華為走過20多年國際化發展歷程，希望透過與夥伴分享自身經驗和資源，助其在全球化發展中行得更穩、走得更遠。華為不僅擁有完善的全球化布局，且華為雲的全球化基礎設施和先進技能能夠令夥伴快速推出適配當地需求的產品和服務。此外，華為雲擁有完備的生態夥伴發展體系，目前已匯聚全球42,000家夥伴，超500萬開發者，能夠幫助夥伴構建解決方案，擴大客戶覆蓋，實現商業共贏。

香港特別行政區政府財政司司長辦公室引進重點企業辦公室主任容偉雄,GBS,JP致辭。

香港特別行政區政府財政司司長辦公室引進重點企業辦公室主任容偉雄,GBS,JP在主禮嘉賓致辭中感謝華為為100多間企業和機構提供是次交流的平台和機會，亦肯定數碼港20年來為香港創新科技社群發展提供的支援和努力。他表示：引進辦于去年12月成立以來，迄今已吸引約30家企業，未來數年可創造約1萬個就業機會。引進辦於近期舉辦「重點企業夥伴啟動禮」，與包括華為在內的第一批在香港落戶或擴充業務的重點企業舉行簽字儀式，為這些企業提供一站式服務，并跟進他們在港發展情況和具體需求，共同推動香港創新科技生態圈的發展。未來，引進辦將配合特首施政報告中提出的建設超算中心、促進微電子研發等多項政策，積極引進重點企業，提升香港創科在世界舞台的影響力。

華為雲亞太區總裁曾興雲做題為「共建中國軟件生態，給世界多一種選擇」的主題分享。

華為云亞太區總裁曾興云在「共建中國軟件生態，給世界多一種選擇」 的主題下，分享華為出海經驗和成功要素。他指出，亞太市場人口眾多、經濟活躍，數字化轉型正當其時，軟件市場空間廣闊，香港背靠祖國面向全球，在語言、科研教育、政策法規、開放創新等方面優勢明顯，成為企業出海首選。經過多年發展，華為云透過銷售、市場、生態、云基礎設施、技術5大協同，實現與夥伴的商業及技術互補，在亞太、中東、歐洲、拉美等全球建設中資企業出海朋友圈，提供包括出海咨詢、方案建構、聯合營銷、上云支持、業務聯拓及產業對接6大權益，全方位支持夥伴商業成功。

「華為雲軟件生態夥伴出海加速計劃」正式發布。

會上正式發布「華為雲軟件生態夥伴出海加速計劃」，由香港特別行政區政府財政司司長辦公室引進重點企業辦公室主任容偉雄,GBS,JP、華為雲全球生態部總裁康寧、香港軟件行業協會會長及創奇思行政總裁錢國強、華為香港雲業務部總經理張澤、平安金融壹賬通征信服務（香港）有限公司首席資訊官陳欣、用友軟件香港有限公司總經理李浩、科大訊飛股份有限公司海外產品總監塗康宏、長橋科技香港有限公司機構業務總監門小雙、紛享銷客創始人兼CEO羅旭、合合信息董事&戰略合作及海外戰略負責人湯松榕、北京沃豐時代數據科技有限公司CEO 于浩然、天際友盟首席執行官楊大路共同見證發布儀式。據介紹，該計劃將為亞太區的企業提供1000萬美金專屬啟動資金支持，其中每個合格夥伴各有價值5萬美金的華為Marketing 活動聯合市場營銷，最高1.5萬美金的市場發展基金，及最高5萬美金用作方案建構和技術認證。此外，華為云將提供一對一服務，安排專家提供技術支持以及商機對接等，全方位助力亞太夥伴發掘并創造價值。

倡合作共贏，把握本港創科機遇

香港特別行政區政府財政司司長辦公室引進重點企業辦公室副總裁（人工智能與數據科學）彭文俊先生介紹引進辦的成立背景及願景。

在主題分享環節，香港特別行政區政府財政司司長辦公室引進重點企業辦公室副總裁（人工智能與數據科學）彭文俊以「無限創科機遇在香港」為題，向到場嘉賓介紹引進辦的成立背景及願景。「引進辦作為專責引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，重點聚焦引進生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技四大領域的企業。特區政府過去多年累計在創新科技方面投入接近2,000億，未來將致力於將香港打造為國際數據中心樞紐，推動跨境數據流通以及新田科技城等建設，持續推動創科生態圈蓬勃發展。」

香港數碼港代表分享數碼港最新相關政策。

香港數碼港代表在「數碼港投資創業扶持政策」主題分享中重點分享數碼港對初創企業的支持及如何積極利用自身的資源和策略網絡，在整個創科生態圈發展夥伴和合作關係，協助及扶植初創企業建立可持續商業模式；如於這雲端及數字化的時代，介紹不同行業的概念驗證計劃。他指出，本港很多企業都在積極尋求數字化轉型，數碼港及其生態系統提供多元化的支援計劃，協助企業應用各種雲端及數字化等解決方案，令企業在Web3和AI浪潮中開拓新商機，提升競爭力，實現數字化轉型。

香港應用科技研究院通訊技術總監曾佑佑博士做主題分享。

聚焦「軟件技術的發展推動香港工業數字化」的主題，香港應用科技研究院通訊技術總監曾佑佑博士介紹了應科院如何利用5G、區塊鏈等技術推動本港工業化進程。作為香港最大型由政府資助的科研機構，應科院重點目標之一是協助企業建立競爭優勢，並與政產學研各行各業，積極攜手打造智慧城市，發展創新科技。應科院未來也將繼續與業界探討，探索包括技術轉移在內的多種合作模式，不斷鞏固本港創科優勢，開拓新機遇。

大咖分享出海成功案例，暢談軟件全球化機遇

本次峰會邀得用友軟件香港有限公司總經理李浩、長橋科技香港有限公司機構業務總監門小雙和科大訊飛股份有限公司海外產品總監塗康宏分享中國軟件出海故事。從開拓國際市場的成功經驗、如何適應和應對國際市場的挑戰、通過技術創新在全球取得競爭優勢等方面，為與會者提供寶貴的見解和經驗，促使更多企業在中國軟件全球化浪潮中找到成功的方向，探索新的商業機遇。

「中國軟件產業的全球化之路：機遇、挑戰與解決方案」專題研討會。

在專題研討環節，香港華為雲首席合作官殷悅就「中國軟件產業的全球化之路：機遇、挑戰與解決方案」為主題，與各行業嘉賓從政府、ICT行業及投資者視角，共同探討在軟件科技發展中香港的角色定位以及提升中國軟件企業在海外市場競爭力的關鍵要素。嘉賓一致認為，當出海成為中國軟件的必答問卷，企業如何制定全球化路徑，建立強大的全球合作夥伴網絡，利用先進的數字技術更好地迎合全球市場的需求，是實現在全球性競爭中脫穎而出的關鍵。

未來，華為雲將持續踐行「一切皆服務」戰略，滿足合作夥伴在不斷變化的商業環境中的多元化需求，提供更全面、靈活且創新的數字化解決方案，進一步推動香港創科發展，并為亞太數字化轉型發展注入活力。