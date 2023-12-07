凱基亞洲：恒指明年最差料見14500點　穩中求勝推薦呢兩隻股！

凱基亞洲今日（7日）發佈環球市場展望，預計美國聯儲局2024年中會開始減息。好淡爭持的格局，將影響市場對明年恒指的估值，料恒指最低14,500點，目標價上望19,260點。



港股近來持續下跌，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，受累地緣政治風險、港股定位等因素，2023年港股整體表現與該行年中預測有所偏差，原本預測「高、低、高」，實際走勢為「高、低、再低」。



凱基亞洲料恒指明年最低或見14500點。（李澤彤攝）

恒指最熊看14,500點 推薦三大投資主題

展望2024年，凱基亞洲表示，加息周期完結、資金將流入非美股市之外，人民幣回升也有助中央靈活運用貨幣政策，以推動經濟；但另一方面，內房銷售仍未見起色，加上美國進入選舉年，中國議題自然會成為利淡投資氣氛。這好淡爭持的格局，將影響市場對明年恒指的估值。

對於港股走勢，該行指出，在正常情景下，反映五年平均9.3倍預測市盈率，對應恒指目標價19,260點；同時若以上因素再出現轉勢，恒指最差情景或重見7.3倍市盈率，對應恒指目標價14,500點。

該行預計，「加息後期受惠股」包括騰訊（0700）、快手（1024）、百度（9888），目標價分別為400元、69元及146元；「行業景氣度回升受益股」為申洲國際（2313）、銀娛（0027）、聯想（0992），目標價分別為95元、49元及10.8元。至於「穩中求勝股」包括中移動（0941）、SPDR金ETF（2840），目標分別為72元、1,660元。

溫傑指，港股受環球因素影響。（黃文琪攝）

中美關係料再影響資本市場

環球宏觀方面，凱基亞洲預計美國聯儲局2024年中會開始減息，並有機會減息1%，較聯儲局點陣圖預估的0.5%為多，主因是美聯儲可能低估經濟下行至衰退的可能性。

內地經濟方面，其料明年內地零售銷售有望改善，樂觀情況下全年計按年升幅將為6%左右；儘管製造業及基礎設施投資均向好，仍料內房投資按年仍受壓，整體固投按年增長只能加快至4.4%水平。因此，估計中央將2024年經濟增長預期目標，設置為4.5%至5%區間，而最終經濟增長率則為4.9%。

雖然近月中美互動有所回暖，但該行認為美國對中國遏制的態勢，其實沒有出現根本性的改變。隨著美國進入選舉期，不排除部分候選人會透過攻擊中國，以賺取政治資本。對投資者而言，中美關係及地緣政局變化均需留意。