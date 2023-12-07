光大證券料明年恒指可上21000點　3大主題與「龍」有關　推薦8股

近日港股走勢疲軟，關鍵支持位處於16380點，回補去年11月裂口。光大證券國際預計，2024年恒指目標為21000點水平，兼看好四大板塊。另外，該行認為美元強弩之末，投資者宜逢低吸納歐元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，明年環球經濟放緩，料全球主要央行將維持現行利率一段時間並明年次季出現減息，加上美國硬著陸風險下降，利好明年全球股市表現。

對港股而言，除了受惠債息長遠向下趨勢外，中國內地經濟逐漸復甦亦主導未來市況發展，因此對全年整體表現審慎樂觀，最高有機會上試21000點水平。近日大市繼續回補去年11月的上升裂口，裂口底部為16138點，對此伍禮賢認為明年大跌空間不大，「去到盡都係下年年頭15000點。」科技對應全年目標為4700點，而內地上證指數全年目標為3400點。

伍禮賢料港股明年最高有機會上試21000點水平。﹙陳葦慈攝﹚

龍年投資圍繞「DRAGON」三大主題

在龍年投資部署方面，該行指出可沿「DRAGON」三大投資主題作資產配置，包括Developed Regions加息尾聲成熟市場投資可期、Artificial Intelligence Globalization人工智能(AI)全球化，以及Bonds債券投資。

在港股方面，投資者可留意網易-S（9999﹚、比亞迪股份（1211）、匯豐控股（0005）、新秀麗（1910）、小米集團（1810）、中軟國際（0354）、濰柴動力（2338）及華能國電（0902）。

光大證券推薦七大港股圍繞前沿經濟、外圍復甦、電子消費以及工業生產（資料圖片）

可配置科技板塊和債券 攻守兼備

至於在環球市場，該行認為美國通脹持續放緩，但其經濟增長動力仍然強勁，較大機會實現軟着陸，隨着明年上半年美國聯儲局或減息，可考慮適時於資產配置加入美國等成熟市場科技板塊及債券投資，攻守兼備。