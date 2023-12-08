「Web3 FutureFi 2023 Summit」大型創投招聘嘉年華啟動

「Web3 FutureFi 2023 Summit」大型創投招聘嘉年華，正式啟動。

大會表示，這個Web3行業盛會，由數碼港、Central Research、Techub News、香港01主辦，IOST、Cointime、Web3Labs、L7 聯合主辦，讓行業的佼佼者、投資的領導者、創新的先驅面對面交流，了解最新的技術趨勢和市場機會，尋找合作夥伴和潛在客戶，以拓展人脈和影響力，並獲得加入潛力專案方的工作機會。

「Web3 FutureFi 2023 Summit」是 Big Demo Day 活動的年終盛典，集社交派對 City Walk、優質專案路演、招聘會和年終頒獎典禮等活動，更有港府官員、頭部 Web3 專案、投資機構的主題演講與圓桌論壇。

大會又稱，本次「Web3 FutureFi 2023 Summit」年度峰會除了多樣化的活動之外，還邀請了包括香港政府議員，以及來自HashKey Group、Animoca Brands、水滴資本、庫神、FireChat、Pudgy Penguins、Cregis多名重磅嘉賓或機構發表主旨演講和舉行圓桌論壇，將圍繞包括香港的 Web3 監管政策、比特幣現貨 ETF 對市場的影響、鏈遊等新興賽道的發展前景展開討論，共同探索 Web3 未來的發展方向。

本次嘉年華以⌈歡樂智慧的Web3⌋為主題，匯聚年度頒獎典禮，以及優質項目路演、展覽與招聘會、大峰會遊戲化等多項精彩活動。