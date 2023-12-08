香港去年外來直接投資總流入跌1成　總流出卻增近3成至9313億元

政府統計處公布，2022年外來直接投資總流入為9,584億元，較2021年的10,662億元減少10.1%。另一方面，去年的直接投資總流出為9,313億元，較上一年的7,260億元增加28.3%。把流入和流出一併計去年錄得271億元的直接投資淨流入。



政府指出，按投資的直接來源地分析，內地是2022年香港直接投資流入的主要來源，達3,158億元。其次為英屬維爾京群島，有1,898 億元。按有接受直接投資流入的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團，去年吸納了最多的直接投資流入，達5,047億元。

政府又指出按投資的首個目的地分析，內地佔去年香港直接投資流出的最大比重，達4,935億元。其次為英屬維爾京群島，有2,495 億元。按有作出直接投資流出的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團流出的直接投資最多，達5,915億元。

政府發言人表示，儘管本地經濟在去年因為疫情、外圍環境惡化和金融狀況收緊而轉弱，香港的直接投資總流入和總流出仍然十分可觀，分別達9,584億元和9,313億元。

截至去年年底，外來直接投資和向外直接投資總存量十分龐大，分別達173,065億元及170,513億元（相當於本地生產總值的614%及605%），令香港成為全球其中一個主要的對外直接投資目的地及來源地。龐大的對外直接投資存量印證香港作為主要國際金融和商業中心的地位，以及作為跨國公司管理其環球投資和業務的基地的吸引力。

政府稱續積極吸引資來港

政府亦表示，香港的對外直接投資涵蓋廣闊地域及多種經濟活動，其中內地是香港對外直接投資的重要來源地及目的地。

政府會繼續積極吸引外來直接投資，特別是與香港發展「八大中心」相關的投資，以提升香港的競爭力和促進高質量增長。政府會發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部╱分部業務，引進優質企業以開拓國家發展所帶來的龐大機遇。政府亦會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港。