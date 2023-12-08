楊惠妍︰家族會砸鍋賣鐵支持碧桂園　明年交付量預計逾40萬套

據碧桂園(2007)公司官方公眾號，碧桂園今日﹙8日﹚召開月度管理會議，碧桂園集團董事局主席楊惠妍表示，保交付、保經營和保信用是公司未來12個月的主要三項工作。她認為，未來的12個月交付挑戰會進入深水區，2024年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大，雖然十分困難，但也是非常重要的一項工作。

碧桂園集團總裁莫斌在會上強調，保交付和安全質量是公司的底線，一定要做好底線管理，這也是企業生存的底線。

文章又指，楊惠妍家族作為控股股東，全力為公司提供資金支持，上市至今已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支援總額約410億港元，且從未減持股票。「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的，公司會努力探索出一條儘快恢復正常經營的有效路徑。」

此外，碧桂園集團管理層與財務部門對公司經營可能面臨的極端情況進行了敏感性類比分析，結論是保守計算的情況下，只要碧桂園的存貨資產正常銷售，即使假設碧桂園不買地、稅收沒有減免、不考慮「一體兩翼」的新增貢獻，未來10年碧桂園仍將持續保持正資產。楊惠妍表示，對碧桂園修復資產負債表非常有信心。