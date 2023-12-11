大行報告｜新世界目標價遭大削近45%　給予「減持」評級

滙豐研究（HSBC Global Research）恢復新世界（0017）「減持」評級，目標價由16.7元大削至9.2元，降幅為44.91%。



該行分析，新世界進行一系列措施以減輕債務壓力，包括出售新創建（0659）股權，削減資本開支及重整派息，預期公司繼續聚焦於去槓桿，未來12至18個月出售更多資產，但在盈利增長欠缺透明度下，股價將會繼續受壓。

而出售「現金牛」新創建將會令集團持續收入減少，在未來幾年租金收入增加之前，派息可能受壓，因此給予「減持」評級。

滙豐研究（HSBC Global Research）給予新世界「減持」評級。（資料圖片）

料2024年度核心盈利下跌近一半

該行又認為，新世界出售新創建後，由集中地產的綜合企業，轉為純地產企業，認為公司內地物業銷售執行能力強勁，項目具有質素，銷售可以保持穩定。香港方面，受惠旅客增長，收租業務將會持續改善，但對香港的物業銷售保持審慎，主要因為公司在啟德有較多項目，該區需求較低，而且目前樓市處於下行週期。

該行估計新世界2024年度核心盈利下跌48%，在物業銷售收入減少、租金收入增長下，至2026年度持經常性租金收入將帶來一半盈利貢獻，逐漸提升派息能力。