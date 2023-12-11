花旗料明年本港GDP增長3%　倡海陸出境每次徵稅25元助「開源」

花旗今日（11日）發佈2024年香港經濟預測，其中對今年全年GDP增長預測為3.3%，並預測2024年增速落至3%，主要因經濟基數限制，但受惠於內地經濟復甦及科技電子產品需求擴大，料經濟將繼續復甦。



此外，就息口而言，花旗預測美國加息周期進入尾聲，明年第三及第四季度將分別減少50個點子，並預測包括HIBOR，人行降息等在內的多項經濟數據情況，都將視美國息口而變化。



料零售業銷售按年增5.9% 步伐緩

花旗集團大中華區經濟師雷智顏分析指，本港經濟會受惠於內地經濟復甦，科技產品等貿易的恢復實現回暖，但就短、中、長期而言仍各自存在阻礙。據預測，本港明年服務消費，貿易及物流仍將持續回升，私人消費仍為支持經濟恢復的主要來源。今年第三季餐廳收入按年增12.5%，料後續節日氣氛影響，仍將有利於此項收入。

截至目前，本港零售業復甦低於當下全年按年增長15%的預期，且出境人數比入境約為3：1，因此花旗預測，2024年零售銷售預期應保持在按年增長5.9%的步伐緩慢恢復。

花旗預測，2024年零售銷售預期保持在按年增長5.9%的步伐。(盧翊銘攝)

籲政府海陸路出境每次徵稅25元

雷智顏表示，希望可以呼籲政府增加海陸路離境費，用以體現「用者自付」的理念。據今年數據顯示，今年海陸路累計有8140萬人次離境，如取整計為9,000萬，若可以每次出境徵收25元，則每年可以累計增加23億元的收入。

她引用財政司司長發言指，下一財年本港財政赤字不可避免，因此為應對即將增加的基礎設施建設資金，政府需想辦法「開源」。政府此前發佈消費券，以及降低股票印花稅等措施，都加劇了政府開支，因此花旗呼籲通過增收出境稅的方式提升財政收入。

花旗雷智顏倡海陸出境每次徵稅25元以「開源」。﹙盧翊銘攝﹚

HIBOR隨美息動 惟最優惠利率或不降

就近期走高的港元拆息（HIBOR）而言，雷智顏表示將根據明年下半年美息變化而反應，惟最優惠利率，或可因港銀維持淨息差，而不隨美息直降。儘管當下的外部環境波動仍會致使資本市場動蕩，自9月23日以來，各期HIBOR均高於5%，年底甚至有概率繼續走高。但她認為，當前的HIBOR仍位於健康的水準，本港資金情況充足，她表示，除卻季候性週期影響，部分銀行傾向於持有EFB（金管局短期票據），而較少傾向置於同業流動，因此這不足以成為對資金流動性恐慌的理由。

雷智顏還指出，人行降息降準等措施，同樣受美國息口影響。花旗此前曾預測，人行將在2024首兩季各自降準25個點子，並在第二、三季度減息，她表示視內地消費疲弱情況，預計降準將提前。但減息仍需視美息變化而決定，目前尚難以預測具體時間。