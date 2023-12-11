麥明詩遭利用詐騙　傳承教育澄清：並未開設投資理財課程

傳承教育（8195）發佈聲明稱，就若干社交媒體平台上出現對集團非執行董事麥明詩開設投資理財課程、群組之消息作出澄清。



公司稱，麥明詩並沒有開設任何的「投資理財班」，或與任何機構合作開設課程，亦沒有開設任何即時通訊或提供投資建議的群組。現階段集團與麥明詩，並無計劃推出任何課程。未來若有任何其他合作，會在集團官方渠道公佈。公司又提醒，如公眾懷疑被騙或遇到可疑的邀約，請報警求助，避免造成損失。

麥明詩任傳承教育非執行董事 年袍金36萬元

今年9月，麥明詩獲傳承教育非執行董事。公司指出，麥明詩分別於2014年及2018年取得劍橋大學法律文學士學位及文學碩士學位。彼於2018年獲得紐約律師資格。於2019年至2022年，麥明詩任職於麥肯錫公司，領導多個管理諮詢項目。

公司與麥明詩訂立服務合約，初步年期為3年。麥明詩有權收取董事袍金每年36萬元。其薪酬乃參考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。公司還與由麥明詩全資擁有的老麥工作坊訂立協議。

根據協議，公司已同意委聘老麥工作坊，麥明詩（老麥工作坊之唯一董事）獲任命履行有關職責，固定年期為3年。諮詢服務的範圍包括就公司的投資者關係及教育相關業務發展（包括但不限於幼兒發展）提供意見。根據顧問協議，公司將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年100萬元的顧問費用。