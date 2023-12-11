許正宇及丘應樺訪老撾　與當地高層官員及主要商會代表會面

財經事務及庫務局於局長許正宇和商務及經濟發展局局長丘應樺今日﹙11日﹚在老撾訪問期間，與當地高層官員及主要商會代表會面。

許正宇和丘應樺在萬象分別與老撾外交部部長沙倫賽、老撾工業及商務部部長瑪萊通，以及老撾財政部部長山迪帕會面，討論共同關注的議題，包括香港最近放寬老撾人才來港就業、受訓和就學的措施、兩地在金融和商業服務的合作空間，以及香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)。

許正宇和丘應樺亦分別與老撾國家工商會和老撾中華總商會的代表會面，以進一步了解老撾的營商環境，並探討商業合作機遇。此外，許正宇與老撾人民民主共和國銀行行長本勒會面，就如何確保金融體系穩健和有效監管金融機構交換意見。

許正宇說，很高興能到訪即將擔任明年東盟輪值主席國的老撾。與東盟來年的主題「東盟：增強互聯互通和韌性」相一致，香港非常重視與世界各地的互聯互通，以及應對不同挑戰的韌性，深信與老撾的經濟和金融合作有着龐大機遇。儘管全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張和高利率帶來複雜性，香港的金融體系一直保持韌性。他指出，香港隨時準備為老撾和東盟提供各種解決方案，以吸引國際資本支持其項目和發展。

丘應樺表示，憑藉香港在「一國兩制」下的獨特優勢，香港是老撾商界進軍大灣區市場及參與共建「一帶一路」的理想門戶。同時，香港一直致力進一步加強與東盟之間的緊密聯繫。香港與東盟成員國的雙邊貿易持續錄得強勁增長，足證雙方多年來建立的基礎穩固。他呼籲東盟成員國，包括明年將接任東盟輪值主席國的老撾，繼續支持香港盡早加入RCEP，以進一步彰顯RCEP的開放、包容和多邊性。

許正宇和丘應樺明日結束在老撾的訪問前，將拜會中國駐老撾臨時代辦王暢，介紹香港的最新發展。隨後，許正宇將轉往越南胡志明巿訪問，丘應樺則會啟程返港。