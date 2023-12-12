內房及物管股上揚　李寧反彈逾4%　港股升173點兼收復16300點

美國股市於周一（11日）上揚，三大指數均高收，其中道指升157點或0.4%。亞太區股市今日（12日）早段亦承接美股升勢，其中日股升逾200點，重上33000點，韓股升11點。匯市方面，美元兌日圓再度下滑，並失守146水平，同時兌英鎊及歐元均輕微回落。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及期金價格均上揚，其中紐約期金每盎司重上2,000美元水平。



【16:28】

港股高收兼重上16300點，其中內房﹑物管股及醫藥股均獲投資者追捧。

恒指收市報16374點，升173點，國指升82點，報5614點，科指升63點，報3730點，成交額為866億元。

醫藥股表現強勁，翰森製藥（3692）升6.9%，中生製藥（1177）升1.5%，石藥（1093）平收。

內房股方面，碧桂園（2007）升8.2%，收市報0.79元，旭輝（0884）升11.1%，龍湖（0960）升4.9%，潤地（1109）升5.9%。

物管股方面，保利物業（6049）升5.3%，碧桂園服務（6098）升3.9%，恒大物業（6666）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，港交所（0388）升1.8%。

內需及消費股亦上揚，周大福（1929）升3.9%，潤啤（0291）升0.5%，李寧（2331）升4.4%。

【15:17】

內地股市走勢個別，上證收市報3003點，升12點，深成收市報9625點，跌7點，滬深300指數收市報3426點，升7點，創業板指數收市報1903點，跌11點。

港股方面，恒指最新報16390點，升188點，國指升90點，報5623點，科指升67點，報3733點。

【14:26】

港股升幅在午後進一步擴大，曾收復16400點，最新報16396點，升195點，國指升37點，報3228點，科指升75點，報3741點。

翰森製藥（3692）升6.2%，潤地（1109）升5.1%，李寧（2331）升4.6%，周大福（1929）升4%。

【12:22】

港股回升，內房股及汽車股表現突出。恒指半日升137點，報16338點，國指升76點，報5608點，科指升60點，報3727點，成交額為416億元。

內房股上揚，龍湖（0960）升5.8%，潤地（1109）升6.3%，中海外（0688）升3.6%，恒大（3333）升5.5%，碧桂園（2007）升11%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升5.7%，保利物業（6049）升7.1%，恒大物業（6666）升1.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1.6%，小鵬（9868）升4.6%，蔚來（9866）升3.2%。

科技股方面，阿里（9988）升1.8%，騰訊（0700）升0.7%，美團（3690）升1.3%，小米（1810）升2.3%。

金融股方面，宏利（0945）升2.6%，渣打（2888）跌1.2%，滙豐（0005）升0.6%，港交所（0388）升1.2%。

【11:36】

內房股全線上揚，旭輝（0884）飆13.2%，恒大（3333）升6.4%，碧桂園（2007）升8.2%，中海外（0688）升3.6%，龍湖（0960）升4.9%。

港股升幅進一步擴大，最新報16343點，升141點，國指升77點，報5610點，科指升66點，報3732點。

【10:53】

汽車股上揚，理想汽車（2015）升1.9%，蔚來（9866）升2.6%，小鵬（9868）升4.5%。

港股升幅曾擴大至逾百點，並重上16300點，最新報16291點，升90點，國指最新報5588點，升55點，報3718點，升52點。

【09:47】

港股升幅略為擴大，最新報16278點，升77點，國指升42點，報5575點，科指升54點，報3721點。

內房股上揚，潤地（1109）升0.8%，龍湖（0960）升1.2%。

【09:36】

閱文（0772）宣布斥資10億元回購，另斥6億元向母公司騰訊（0700）收購騰訊動漫，閱文今早曾飆逾1成，最新報29.3元，升9.6%。騰訊最新報306.8元，跌0.1%。

【09:25】

恒指最新報16236點，高開34點，國指最新報5550點，高開17點，科指最新3686點，高開19點。

李寧（2331）擬最多斥30億元進行回購，最新報18.88元，高開3.2%。其他體育股方面，安踏（2020）高開1%，特步（1368）平開。

科技股方面，美團（3690）低開0.4%，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）低開不足0.1%，小米（1810）高開0.1開%。

金融股方面，宏利（0945）高開0.6%，港交所（0388）高開0.6%，滙豐（0005）高開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.3%，潤啤（0291）高開0.9%