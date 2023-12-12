華爾街大鱷削減對中國投資　上季外資流出規模達936億元

地緣政治及中美關係緊張，令「中國+1」策略興起，投資者在供應鏈去風險化下，將資金轉投東南亞及其他新興國家，而中國經濟本身則繼續面臨房地產市場疲弱拖累經濟前景，也令外資卻步。外電消息稱，外資持續撤出中國，根據美國銀行全球投資策略（Bank of America Global Investment Strategy），衡量全球資金流動狀況的外國直接投資顯示第三季度投資者從中國撤出120億美元，為2000年有記錄以來首次資金淨流出。



2000年有記錄以來首次資金淨流出

據《華爾街日報》報道，今年9月中旬，美國政府威斯康星州共和黨議員、眾議院中共問題特設委員會主席Mike Gallagher來到紐約，與華爾街一些金融業界人士會面。其任務本為勸說他們停止在中國投資。但他驚訝地發現，這些金融大佬們根本不需要怎麼勸誘。他們告訴他，已經在減少對華投資。

報道指出，這些金融大鱷削減在華投資的動機不是中國的人權記錄，而是經濟問題。中國經濟放緩勢頭在加劇。空前的樓市危機讓持有數千億美元中國房地產公司債券的投資者感到恐慌。此外，中國政府對國家安全的重視不僅令數據獲取渠道受限，還引發了對一些正評估在華投資風險的外國公司的突襲和調查。

利好印度等新興市場

報道又指出，包括橋水在內的一些對沖基金大幅減持了中國證券，橋水的創始人達里奧（Ray Dalio）長期以來一直看好中國市場。凱雷（Carlyle）等多家私募股權投資公司削減了旗下亞洲基金的募資目標，或完全停止募集面向中國的基金。Vanguard和泛達公司等共同基金管理公司要麼退出了中國市場、要麼放棄了在華業務計劃。

過去十年，面向中國市場的私募股權基金平均每年募資近1,000億美元。而數據公司Preqin的數據顯示，今年到目前為止，這些基金僅募資43.5億美元。

金融諮詢和資產管理公司Lazard的首席市場策略師表示，對中國投資環境的擔憂升溫之際，資金流似乎已轉向印度、越南和墨西哥等新興市場，這正在為投資者創造機會。這也代表了對利率周期的押注，新興市場降低借貸成本的步伐有可能超過美聯儲。