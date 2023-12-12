畢馬威調查｜銀行業CEO首要任務　為吸納與挽留人才

畢馬威分析指出，在人力資源緊張的環境下，大多數銀行都意識到提供優質客戶服務的關鍵在於僱員，因此銀行業行政總裁（CEO）今年皆將吸引及挽留優秀人才的任務置於首位，從而實現增長目標。



對加速數碼轉型的關注度明顯下降

《畢馬威2023年銀行業首席執行官展望》訪問了142位來自美洲、歐洲及亞洲不同地區、涵蓋各個銀行子行業的CEO，以了解他們對未來三年業務和經濟前景的看法。

當被問及未來三年的首要營運任務時，越來越多CEO（29%）強調員工價值主張是吸引和留住人才的重要手段。儘管CEO對改善客戶體驗和實現有機增長的承諾保持相對穩定（11%），但其對加速公司數碼轉型的關注度明顯下降（下跌9個百分點），反映全球銀行已持續推動數碼轉型十年，且大部分已取得相當進展。

畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，在當前全球經濟和地緣政治環境變化之際，全球銀行業領袖面臨著各種複雜挑戰。儘管如此，銀行業CEO整體保持審慎樂觀，並以目的為本，積極提升企業韌性和追求務實增長。

人才為未來三年最可能影響銀行業務增長的風險因素之一

當被問及未來三年最可能影響銀行業務增長的風險因素時，大多數CEO回答生活成本（79%），並將顛覆性科技（76%）、監管要求（74%）、人才（74%）和網絡犯罪（71%）視為關鍵風險。

73%的銀行業CEO認為，即使在不確定的經濟環境下，生成式人工智能仍是企業最關鍵的投資機會。當被問及應用生成式人工智能的最大裨益時，銀行業CEO最常提到增加盈利能力、更有效的詐騙偵測和網絡攻擊應對能力，以及新產品和市場機會。

銀行業CEO同時也認為實際應用生成式人工智能時障礙重重。逾半受訪者（55%）指出，科技能力、人工智能技能以及實施成本（55%）都極具挑戰性。此外，大多數人提到該領域的道德風險及監管不足亦為十分棘手的問題。