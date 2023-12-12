李家超回憶「上樓」經過　重申全速造地　讓市民「住得好些」

香港房屋委員會（房委會）今日於旗艦商場油塘大本型舉行成立50周年慶典儀式。行政長官李家超致辭時表示，自己也是住屋邨長大的。當年一家人成功上樓，由板間房搬到深水埗的公屋，生活質素大大改善。屋邨的生活充滿溫馨，走到鄰居家裏「排排坐」，一同看電視，和朋友到屋邨旁邊的山坡玩，都是童年回憶，令人回味。所以，對於上樓、「上車」可為一個家庭的美好生活創造的價值，深有體會。

他指出，解決「住」的問題，是本屆政府施政重中之重，在其第一份《施政報告》提出針對公營房屋供應要提量、提速、提效、提質，已經漸見成效，例如輪候公屋時間已經成功「封頂」，扭轉多年來上升的走勢。期望社會各界，全力支持特區政府造地建屋。10年後當房委會慶祝60周年時，香港人的居住問題，較現時大為改觀，全港數以百萬計的家庭，可以安居樂業。

李家超又稱，會繼續全力全速造地，解決長遠房屋短缺問題，讓市民住得寬敞些、住得好些。政府已經找到足夠土地，未來10年興建大約41萬個公營房屋單位，較預計需求量超出10萬個單位。

何永賢︰公營房屋未來10年有41萬個單位供應

房屋局局長何永賢表示，屋邨是很特別的，很多人情味在屋邨其中。屋邨設計亦有其獨特美感，推介公營房屋其實很適合本地深度遊，大家可以探索一下美味的屋邨食品或特色設計，和廣大市民分享一下。

她補充，公營房屋未來10年有41萬個單位供應，足夠滿足30多萬的公營房屋需求。

資料顯示，房委會於1973年成立，會過往興建了超過130萬個公營房屋單位；出售近51萬個資助房屋單位；現時管理193個公共屋邨，照顧81萬多戶人家，210萬人口在公屋生活。

另外，房委會正舉行公屋攝影比賽優勝作品展，展期至2024年1月19日，歡迎市民到油塘大本型免費參觀；展覽稍後更會巡迴至其他屋邨商場展出。