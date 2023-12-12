碧桂園董事齊減薪　總裁莫斌年薪1500萬累劈至12萬　每日328蚊

碧桂園(2007)公布，結合行業和該公司實際經營需要，公司執行董事楊惠妍、莫斌、楊子莹及非執行董事陳翀主動提出降低薪酬請求，並已於2023年11月1日與該公司簽訂董事服務補充協議及補充委任函，將作為董事之最新年度薪酬調整如下：

楊惠妍薪酬由37萬元人民幣(下同)，減至12萬元；莫斌由300萬元，減至12萬元；楊子莹由200萬元，減至12萬元；陳翀由37萬元，減至12萬元。

值得一提，據今年4月公布的2022年度報告顯示，碧桂園高層於2022年3月31日及2022年9月7日與該公司簽訂董事服務補充協議。而根據該等補充協議，作為董事之最新年度薪酬於2022年9月7日起調整，莫斌由1,500萬元，減至300萬元。楊子莹由1,000萬元，減至200萬元。

碧桂園集團董事局主席楊惠妍日前稱，家族作為控股股東，全力為公司提供資金支持，上市至今已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支援總額約410億港元，且從未減持股票。「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的，公司會努力探索出一條儘快恢復正常經營的有效路徑。