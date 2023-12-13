阿里巴巴再向電商Lazada加碼注資6.34億美元　押注東南亞市場

阿里巴巴（9988）作為母企，再向旗下東南亞電商平台Lazada注資6.34億美元，據內媒消息，阿里是在調整評估其戰略後決定出資，今年內已向Lazada注資逾18億美元。



阿里曾在2017年、2018年分別向Lazada注資10億美元和20億美元。去年，阿里分三次向Lazada注資共計16億美元，截至今年最新一次注資，阿里近年來已向Lazada累計注資超過74億美元。



據阿里最新財報，Lazada第三季內業錄得雙位數的訂單同比增長。（資料圖片）

Lazada曾稱目標是GMV實現1000億美元

根據阿里最新的季度財報顯示，其阿里國際數字商業集團旗下，國際零售業務營收189.78億元人幣，按年大增73%，成為各分部下增長最快的業務線，其中即包括Lazada，財報直言，在所有主要零售平台的強健表現帶動下，零售商業整體訂單同比增長約 28%，Lazada季度內業錄得雙位數的訂單同比增長。

作為阿里旗下的海外本地電商平台，市場廣傳Lazada在業績上被寄予厚望。此前Lazada曾透露，目標是GMV實現1000億美元，到2030年，可以服務3億人次的消費者，而東南亞市場一度被視作全球最具潛力的電商市場之一，阿里持續出資或有再押注東南亞市場之意。