X平台傳廣告收入跌4成　馬斯克失言爆災失「金主」投放

外電消息指，馬斯克（Elon Musk）旗下前稱為Twitter的X平台，今年廣告收入預估降低至25億美元，折合約195億港元，然X平台仍名為Twitter時，2022年每季廣告收入曾為10億美元以上，按年跌約四成。



《彭博》引知情人士消息指，X在今年首三季的每季廣告收入均約為6億美元水平，預計最後一季的收入水平與此相若。消息人士還透露，廣告銷售目前佔X總收入的70%至75%，以此推算平台今年總營收約爲34億美元，此前公司高層的目標本為在今年實現30億美元的廣告和訂閱收入，但就現狀而言，似乎難以到達預期。



《紐約時報》稱X在今年年底可能會損失七千五百萬美元的廣告收入。（資料圖片）

馬斯克：擔心廣告收入的下滑會致使X平台倒閉

X的大部分銷售一直依賴於廣告，但自馬斯克接管以來，業務持續下滑。馬斯克在今年3月稱廣告收入下降了約50%；7月中旬，他在X上再次重申這一數據；9月，其稱美國廣告收入下降了60%。馬斯克在外媒峰會上直言，擔心廣告收入的下滑會致使X平台倒閉。

而廣告收入的下滑與馬斯克口不擇言，不無關係。此前，馬斯克在X上對一篇文章點擊了讚同，文中稱猶太人對白人有「辯證的仇恨」，聲援反猶帖文，導致蘋果、迪士尼、IBM、華納兄弟等紛紛停止廣告投放，《紐約時報》稱X在今年年底可能會損失高達七千五百萬美元的廣告收入。儘管馬斯克後來有對此致歉，但仍與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）唇槍舌劍，發表「我希望他們不要再下廣告了」，「他應該立即被開除」等言論。