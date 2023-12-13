總商會料明年經濟增長放緩至2.9% 　零售銷售增幅收窄至5.2%

撰文：黃文琪
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香港總商會發佈商業前景問卷調查結果，調查顯示37%受訪企業預期明年營業額將較今年增加，43%預期營業額大致不變，42%企業預期與疫情前水平相比，明年營業額仍然較低，可見香港經濟復蘇仍然前路漫漫。

有意投資加碼企業不足2成

投資氣氛方面，企業投資意欲維持審慎，有58%受訪企業預期未來一年在香港的投資將維持不變，只有18%增加資本投資，較一年前的16%微升。

至於海外市場，不少企業對於投資東盟和中東地區持觀望態度，分別有35%和43%表示，仍未確定未來一年在當地的資本投資計劃。

商會預期，明年零售銷售增長5.2%，較今年增長15.3%大幅回落。（資料圖片）

料明年港經濟增長2.9%

總商會表示，全球需求疲弱，高息環境下會遏抑企業投資及消費氣氛，再加上疫情後消費模式改變，訪港旅客數目恢復緩慢，本港經濟復蘇步伐較預期慢。總商會總裁楊偉添認為香港企業對來年前景保持「審慎樂觀」的態度，

總商會預期，明年零售銷售增長5.2%，較今年增長15.3%大幅回落；商品出口增長由負轉正為3.8%；香港整體經濟實質增長2.9%，較今年增長3.3%有輕微下跌；整體通脹率上升至3%，失業率維持3.1%水平。

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