日圓勢如破竹　每百日YEN兌港元升穿5.5算　專家籲遊日者現可唱錢

美國聯儲局今日（14日）凌晨公布議息會議結果，連續3次宣布聯邦基金利率不變，以及與會委員預期明年將會減息3次。消息公布後美匯指數隨即向下，並於美國交易時段跌穿103水平。美匯指數於亞洲交易時段持續向下，最新報102.63，跌0.24%。



美元兌多種主要貨幣均向下，其中兌日圓（日元）及瑞士法郎分別跌0.73%及0.44%，最新報141.85及0.8679，澳元兌美元升幅更達0.81%，最新報0.6716。

每百日圓兌港元升穿5.5，曾高見5.536，最新報5.527，升1.1%。

基金經理視買日圓為明年投資策略之一

每百日圓兌港元於上月中旬曾低見5.14，短短一個月已從低位累計反彈7.66%。若每兌換1萬日圓，須要多付39.4元。若以每碗大碗裝牛肉飯，連稅為663日圓，即以差價足等同一碗大牛肉飯的價錢。

其實近期日圓已轉強，與市場人士預期日美兩地貨幣政策出現轉向有關。市場人士預料日本央行的負利率政策或已接近尾聲，觸發日圓兌美元升值。外資基金經理亦視買入日圓為明年投資策略之一。

有「日圓先生」之稱的學者榊原英資早前更預期，若日本央行以較快速步伐收緊貨幣政策，日圓兌美元至明年底時將升至120水平。即每百日圓兌港元將高見6.5算。

盧楚仁料每百日圓兌港元，或可升至5.7水平。（資料圖片）

盧楚仁料日圓或升穿5.7

對於日圓前景，獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，目前市場人士預期聯儲局或於明年減息，就算日本央行於下周議息會議按兵不動，相對而言已屬鷹派。更何況日本央行有機會快將結束負利率政策，以及孳息曲線控制（YCC）政策。他指出日圓升勢已展開，認為每百日圓兌港元在5.7為其阻力位。若日圓能升穿5.7，不排除會上試6.05，再下一站為6.137。

由於聖誕新年及農曆新年假期，均是港人外遊的熱門時間，日本更是港人外遊熱點。被問及外遊客應何時兌換日圓時，他笑言不論是聖誕或是明年復活節假期準備遊日，當前正是兌換日圓時期，更直言日圓升勢已是一發不可收拾。

除卻日圓外，澳元今日亦處於強勢。不過盧楚仁指出澳洲息口或隨外圍下跌，可是日本息口走勢卻是只有上升而無下跌機會，所以對持有日圓較有信心，預料澳元兌美元或只會反彈至0.69左右。