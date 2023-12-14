瑞銀購瑞信　傳拒接收後者中國財富管理團隊　將之解散

瑞銀收購瑞信，後者部份部門開始遭「拆骨」。《彭博》引述知情人士指，瑞銀決定不接收瑞信中國財富管理團隊後，將之解散。

報道指，受影響員工包括至少20位客戶關係經理和投資顧問，還有瑞信證券（中國）執行長王菁。知情人士又稱，一些支持性崗位也受到影響，但未給出具體數字。其中一位知情人士稱，該業務一度有大約40名員工。

另外，一位知情人士又稱，在財富管理部門進行的這次裁員是從10月份開始的，因瑞銀感覺瑞信通過銀行網點出售理財產品的策略與其當前模式不相符。

瑞信正出售在華證券業務

報道又指，解散財富管理團隊，正值瑞信為其在華證券業務尋找買家之際；團隊解散後，該部門現在由投資銀行和券商業務組成。

至於為何要出售在華證券業務，原因是瑞銀和瑞信的在華實體尚未合併，而瑞銀已在中國控制著一家證券公司，故無法同時擁有兩張同類牌照。

報道補充，瑞信在2020年獲准全資控股瑞信證券（中國）—— 2008年與方正證券成立的合資券商。瑞信去年同意斥資1.6億美元，從方正證券手中收購其餘49%的股份。知情人士稱，在瑞銀收購瑞信後，這筆交易已被取消。

同時，為了發展內地財富管理業務，瑞信三年多前從招商銀行挖來王菁，去年則在高管層改組、多位高管流失之後，任命她為這一合資證券公司的CEO。