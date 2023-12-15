陳翊庭成港交所首位女CEO　律師出身、曾為史美倫智囊

港交所 （0388） 行政總裁歐冠昇今日（15日）宣布不續約 ，董事會隨即委任聯席營運總監陳翊庭（Bonnie）晉升為行政總裁，同時成為港交所首位女行政總裁。



現年54歲的陳翊庭律師出身，千禧年代曾在港交所上市科，出任首次公開招股交易部主管。在2010年離開後，改於達維律師行執業。她同是港交所主席史美倫，主政金融發展局期間智囊之一，時至2020年，她再改變跑道，重新加入港交所。

而在今年初，她由港交所上市主管升任為聯席營運總監，接替前任聯席營運總監莊博禮空缺。誠然，陳翊庭重返港交所後，其任內曾有不少新措施推出，如調高新股盈利測試要求、放寬第二上市制度、引入SPAC、落實FINI制度等。今次她亦是以「大熱之姿」，成港交所行政總裁。

愛駒「超額認購」現年8歲，累計總獎金501萬元。（馬會圖片）

為馬會馬主 愛駒「超額認購」名字財味濃

翻查資料，陳翊庭亦為馬會馬主，旗下馬匹「超額認購（OVERSUBSCRIBED）」，財味濃。據馬會顯示，「超額認購」現年8歲，累計總獎金501萬元，於2021年12月比賽以來，曾奪5次冠軍、4次亞軍、7次季軍。其另一馬匹「人強馬勁」則已退役。