陳翊庭接任港交所CEO　歐冠昇明年離職　發文以「空巢老人」自嘲

港交所(0388)公布，集團行政總裁歐冠昇已通知董事會在明年5月任期結束後將不會尋求連任，並由現任聯席營運總監陳翊庭接任。

明年約滿離任，歐冠昇最新在社交平台Linkedin帖文表示，在港交所工作是一項令人難以置信和獨特的經歷，但現在是時候停下來思考下一步。

他續稱，過去34年不停工作，最近成為一名「空巢老人」﹙empty nester﹚﹙歐冠昇現年54歲，empty nest多是用來形容子女長大成人離開老家後父母的落寞感受﹚，但仍感覺健康、年輕及充滿活力，所以希望花時間反思、重新整合，並制訂未來計劃，而透過提早公布離任行政總裁，將讓港交所可確保有足夠時間，實現領導層順利過渡，未來數個月會與團隊密切合作。

歐冠昇指出，自加入港交所以來，對推行的策略舉措和推進的項目感到十分自豪。過去3年即使面臨新冠疫情封控、地緣政治、利率高企和脆弱的通脹環境，港交所仍取得多項成就，包括傑出的業績，而港交所財務狀況一直非常穩健，亦增強風險管控。與港交所團隊合作，實施重要基礎設施變革，將令集團未來數十年持續取得成功，變得更加現代化、多元化、國際化。

他補充，如果無同事及一直以來認識的朋友，一切都不可能實現，他向所有人表示深切感謝。展望2024年，希望是一個繁榮、和平及富有成效的一年，亦是充滿成長、優質家庭時光的一年。