港對沖基金界猛人明年5大預測　大灣區誕首隻meme股攪局｜林子傑

本週，香港證券及投資學會(HKSI)主辦了一場題為「資產管理行業 - 2023 年及未來」的活動。我很榮幸能有機會與 Chartwell Family Partners 的高級顧問 Daniel Jim (詹博聞)和業界朋友回顧2023年和探討明年的展望。

Daniel是亞洲全球對沖基金投資的先驅，他在90年初引進了不少歐洲機構，作出他們對中港股票的首次投資。 在加入Chartwell Capital(大正資本)之前，他創立了一家獨立投資管理公司，幫助不少大中華區的投資者，作出他們對全球對沖基金的首次投資。

在第一部分的回顧討論中，我們討論了2023年十大行業新聞，包括金融業的新興趨勢、香港印花稅的爭論、中美地緣政治以及香港作為國際金融中心的最新情況。 以下是Daniel 對 2024 年未來預測的總結。

2024 年的未來預測

1. 大灣區 (GBA) 將出現第一隻meme股- 隨著社交媒體(social media) 的普及化，和線上「零」佣金經紀商的崛起，我們在明年可能會在大灣區看到第一隻類似於 GameStop 的 meme 股。 KOL將通過社交媒體，挑戰傳統投資銀行的影響力，也有機會擾亂（disrupt)目前我們地區以指數為主的投資格局。

2. 利率長期走高 (Higher for Longer)－從地緣政治到去全球化，全球不少數據仍然表明世界仍處於通貨膨脹的狀態，大多數投資者高估了美國聯儲局降息的空間。在首次出現降息跡象後，現時過分樂觀的投資者，可能對主流資產明年的價格表現會失望。

3. 資產價格從地緣政治因素回到基本面——明年美國大選的樂觀情緒，可能已經在很大程度上反映在現時的資產估值上。 在大選過後，投資者對地緣政治因素的焦點將重新轉向基本面，那時亞洲的吸引力將難以被忽視。

4.人工智能(AI)作為降低成本的工具－全球投資者的注意力，將從人工智能的預測能力，轉向它如何有效降低營運和交易成本。在未來，能夠提供高回報的的科技公司和基金經理，將是那些能夠利用人工智能來提高成本效率的營運模式。

5. 資產管理行業的重大整合－目前無風險利率(risk-free rate)接近5%，未能為投資者提供真正Alpha的基金經理將被淘汰。在不久的將來，資產管理行業將進行重大整合，只有能持續提供Alpha價值的投資團隊才能生存下來。

過去幾週，筆者一直忙於在香港證券及投資學會(HKSI)董事局的連任競選活動。我很榮幸能再次當選代表基金管理業界的董事會成員。再次感謝您的支持！

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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