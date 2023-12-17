歐冠昇任内或錯失一良機　恒指累瀉逾四成　非一男子之責｜鄭昆侖

毫無疑問，上週最重要的財經新聞當然是美國聯儲局在12月議息會議中，預期將會在2024年開始減息。與現時美息水平（5.25至5.50厘）相比，聯儲局預計在2024年年底前美息水平有可能降至4.6厘水平左右。即使在2024年年中至年底期間隨時會出現其他變數，但是市場通常只關心中期之內（例如至2024年第1季）的事情。

於12月8日至12月15日期間，美國標普500指數由4,604點上升至4,719點（升幅達2.5%）。由於上週跑贏的美股行業包括消費零售、工業、金融等類別，因此道瓊斯工業平均指數（道指）的表現再多一些，過去一週由36,248點上升至37,305點（升幅達2.9%）。同期，道指成份股Home Depot由326.8美元上升至354.0美元（升幅達8.3%）。作為Home Depot的主要家居動力產品供應商之一的創科（0669），上週亦由77.5港元升至88.7港元（升幅達14.4%）。至於一直「表現落後」的恒生指數，上週從16,334點回升至16,792點（升幅達2.8%）。重點是，在環球預期減息（人民幣匯價轉強）的環境之下, 恒生指數能否在兔年完結前（2024年2月10日）「俾下面」反彈多2至3千點。

歐冠昇任期內的港股弱勢，涉一籃子因素

近日，港交所（0388）的CEO歐冠昇（Nicolas Aguzin）已被確認在2024年5月23日合約完結之後不獲續約。歐冠昇現時的任期為2021年5月24日至2024年5月23日。大家亦很清楚，2021年5月24日至2023年12月15日期間，港股市場表現真的是極為遜色。除了港股成交量以及IPO集資金額大幅下滑之外,恒生指數亦由28,910.8點跌至16,792.2 (跌幅達41.9%)。同期，美國標普500指數由4,158點上升至4,719點水平(升幅達13.5%)。

說句公道話，恒生指數的弱勢的主要責任並非來自歐冠昇。尤其是在2020至2021年,恒指公司十分主動地將大量中資科網股納入恒生指數內，這是指數表現疲弱的主因之一。

自2021年5月24日起計，阿里巴巴由205.0港元跌至71.65港元 (跌幅達65.1%)、騰訊（0700）也從568.3港元跌至314.4港元（跌幅達44.7%)。內地當局針對中資科網企業進行行業整改、以及2022年年初起開始環球利率上升，都是拖累阿里巴巴以及騰訊的股價表現的「元兇」。

另外，自2021年第2季開始，內地房地產行業亦一步一步呈現嚴重的流動性問題。在2021年5月24日，當時的中國恒大股價仍然值12.48港元。至於2023年12月15日，股價只剩0.24港元。

再者，在2021年很多中港基金持了貨的藥明生物（2269）,自2021年5月24日起計股價從109.8港元挫至最近的29.5港元（跌幅達73.1%）。

都是一句，歐冠昇任期內（截至上週五）的港股弱勢，涉一籃子因素，並不是「一名男子」夠資格去負全數責任的。

歐冠昇任期內的港股弱勢，涉一籃子因素。﹙資料圖片﹚

只不過，沒有推動一些南美商品巨頭本港上市, 可能是「錯失良機」

話分兩頭，本身具備深厚拉丁美洲業務背景（包括巴西）的歐冠昇,在過往幾年沒有主動邀請當地的大宗商品巨企來港上市（作為第二上市），或許是有點兒給人一種沒有盡力而為的感覺。

就舉巴西為例，這個拉丁美洲國家正正是石油、鐵礦石以及農產品的淨出口國。

尤其是在2022年，當時的石油以及農產品的市場景氣亦是十分強盛。如果歐冠昇在2021年至2022年有推動一些南美商品巨頭本港上市,至少算是做出了一些業績吧。

2021年5月24日至2023年12月15日期間，巴西石油巨企Petrobras的ADR股價由9.58美元上升至15.7美元。如果計入期內的累計股息收入（約4.97美元），那麼總回報高達115.8%左右!!!

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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