李嘉誠基金會向醫管局捐600萬元　資助17間醫院急症室引AI技術

李嘉誠基金會向醫管局捐款600萬元，資助17間公立醫院急症室引入人工智能技術，協助分析腦部電腦斷層掃描影像，預計未來三年可提供逾57萬次服務造福病人。



醫管局指出人口老化令越來越多人患上慢性疾病，公營醫療服務的需求不斷增加，為醫管局帶來沉重壓力。為確保公營醫療服務可持續發展，醫管局積極引入人工智能技術，以提升服務效率、病人安全和服務質素。李嘉誠基金會的慷慨捐款，將會為公立醫院急症室引入人工智能技術，更高效及精準地協助分析腦部電腦斷層掃描影像，確定病人腦部損傷、腦內出血等緊急情況。有關技術可即時分析及鎖定出血點，提高精確度，在分秒必爭的緊急情況下，加快治療流程。

李嘉誠基金會主席李嘉誠表示：「我一直倡議利用科技提升醫療服務。使用全面的深度學習系統可以為放射科醫生和醫療專業人員提供準確性和分流決定的支持，更精準、更靈活、更高效地為我們的社區服務。我們很榮幸能為醫管局邁向未來、小步快走的飛躍作出一點貢獻。」