新創建高層大執位　純官次子鄭志明「升呢」　獲委任聯席CEO

新世界發展（0017）向大股東周大福企業出售新創建（0659），後者出現多項人事變動，自明年1月1日起生效。

新創建最新宣布，鄭家純次子鄭志明已獲委任為公司聯席行政總裁，及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；何智恒已獲委任為本公司聯席行政總裁、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；林戰獲委任為執行董事及執行委員會成員；曾安業已獲委任為非執行董事；李耀光已獲委任為提名委員會主席。

集團同時委任王桂壎為環境、社會及管治委員會主席，及委任李耀光、黃馮慧芷、伍婉婷、鄭志明生、何智恒及林戰為環境、社會及管治委員會成員；

鄭志剛將調任非執行董事

另外，馬紹祥已辭任執行董事、行政總裁及執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員及可持續發展委員會主席及成員以及本公司授權代表；執行董事鄭志剛將調任為非執行董事，並將不再擔任執行委員會成員；杜顯俊生已辭任非執行董事；黎慶超已辭任非執行董事及審核委員會及可持續發展委員會成員；

另外，鄭家純將不再擔任提名委員會主席及成員，而何智恒則接替馬紹祥就上市規則而言的公司授權代表。

集團亦已批准成立環境、社會及管治委員會，以整合董事會授予企業管治委員會及可持續發展委員會的權力及職能，而企業管治委員會及可持續發展委員會將於同日解散。

集團補充，公司董事會及委員會變動生效後，及除執行委員會由全體執行董事組成外，公司所有委員會的組成將由獨立非執行董事佔多數並由獨立非執行董事擔任主席。