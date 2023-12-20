大華銀行降今年香港經濟增長3.5%　料明年增長2.5%

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，香港的實質本地生產總值在今年首3季按年增長2.8%，受第二季疲弱的本地生產總值所影響，政府將全年增長預測由4%至5%，下調至3.2%。該行亦將香港今年經濟增長預測由4.2%向下修訂至3.5%，而明年增長2.5%的展望則維持不變。



至於通脹方面，李國基認為低迷的需求令物價壓力大致受控，今年綜合及基本消費物價通脹率預測，經官方修訂後分別為2.2%及1.8%。該行向上修訂今年及明年綜合消費物價通脹率的預測，分別為2.2%及2.5%。雖然外部物價壓力預期會在2024年降溫，但隨着本地需求的持續改善及工資增長帶動營商成本上漲，本地物價可能開始加快上升。住戶電費補助計劃將有助家庭抵消部分通脹影響。

料明年內地經濟增長4.5%

李國基指出，內地近期經濟數據持續改善，但消費信心仍然疲弱，2024年增長前景低迷。該行預期中國明年國內生產總值增長由今年5.2%放緩至4.5%。為管控風險，政府當局料將在明年加強政策支援，包括減息及下調存款準備金率、推行房地產市場刺激措施及擴張性財政政策。

他又說，今年第四季向市場注入的流動性激增，或令進一步減息的時間延後，但該行預期1年期及5年期貸款市場報價利率將在明年第一季各下調10個基點，分別回落至3.35厘及4.1厘，並在年內餘下時間維持於該水平。