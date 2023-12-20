阿信屋母企CEC國際中期按年少賺99%　稱非進行業務擴充良機

連鎖零售店759阿信屋母公司CEC國際（0759）公布截至今年10月底止中期業績，權益持有人應佔溢利33萬元，按年大減99%，不派息。



期內綜合收益為7.5億元，按年跌15.5%，其中零售業務收入為7.27億元，按年跌14.6%，電子元件製造業分部收益跌36.2%至2,370.3萬元。

公司又指出，期內零售業務毛利按年跌6.6%至2.99億元，錄得溢利2,045.6萬元，按年跌60.5%。電子元件製造業務毛利為278.5萬元，按年跌88.2%，經營虧損441.1萬元。

公司亦表示，期內並無收取任何政府資助，上財政年從政府收取新冠疫情補貼金額1,884.2萬元。

（FB @ 759 阿信屋）

未有大型投資計劃

公司表示目前環球市場仍然充斥著眾多不明朗因素，外部及本地經濟環境普遍籠罩著負面預期，本地消費市道將很可能需要一段較長的時間才會止跌回穩。管理層將繼續採取一貫的穩健經營方針，嚴格控制經營開支，盡可能避免任何非必要的浪費及損耗。目前本集團之零售網絡、貨源組合以及財務資源均處於非常理想之水平，即使面對不明朗的市場環境，管理層有信心帶領全體員工，聚焦改善工作流程以及提升服務水準，以增加「759阿信屋」的市場競爭力，並為廣大顧客提供更佳的購物消閑體驗以及更多新商品選擇。至於零售網絡方面，管理層認為目前市場風險較大，並非進行業務擴充的良機，故此現時未有大型的投資計劃。