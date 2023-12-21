日本城母企國際家居零售中期少賺54%　稱會嚴控成本保持競爭力

日本城母企國際家居零售（1373）公布截至今年10月底至中期業績，期內權益持有人應佔利潤為5,076.4萬元，按年跌54%1，若撇除政府「保就業」計劃的工資補貼收入3,193.7萬元，上一個財政年度權益持有人應佔經調整利潤為7,841.3萬元，因此現財年上半年權益持有人應佔利潤減少35%。



公司指出派中期息5.6仙。

期內收入13.22億元，按年減少4.6%，惟歷來收入第二高。毛利率按年提高0.1個百分點至46.8%。

截至今年10月底，合共擁有379間門店，按年淨減少2間。其中香港門店數目318間，新加坡門店數目為48家，澳門為8家。

（圖片來源：日本城）

對中期業務前景審慎樂觀

公司指出展望未來，2024年仍充滿挑戰與不確定性。在充滿挑戰的市場環境下，必須更加努力提高營運效率，並積極採取有效嚴謹的措施全面地控制各項成本開支，以便能夠在不同的市場環境下也能保持競爭力。 在這方面，必須更加努力積極減少不必要的開支、提高生產力、加強庫存管理、優化產品組合以及與供應商談判更好的條款。

公司相信這些方法將幫助實現營運效率和長期永續性，為了未來長遠業務持續發展作好準備，以拓展其可持續發展的使命並確保把握未來可能出現的新機會。再加上憑藉公司經驗豐富的管理團隊、快速的市場反應以及對未來發展的持續努力，儘管預計短期內正面臨挑戰及困難，但有足夠的能力應對各種挑戰，對中長期前景持審慎樂觀態度。