美股｜道指收市升322點　納指標指升逾1%

美股在周三（20日）大幅下跌後，三大指數於周四（22日）收復大部份跌幅，道指收市升322點。受晶片股飆升帶動，以科技股為主的納指收市升1.26%。



道指收市報37,404.35點，升322.35點或0.87%；標指報4,746.75點，升48.40點或1.03%；納指報14,963.87點，升185.92點或1.26%。其中，美光科技（Micron Technology）公布業績優於市場預期，至收市升8.6%。其他科技股Intel、Nvidia Nvidia、Amazon均漲逾1%。

美國第3季國內生產總值（GDP）以年率計，按季終值增長4.9%，低於市場預期和初值的5.2%。上季消費者支出增長終值為3.1%，也低於初值的3.6%。期內個人消費支出（PCE）物價指數增長終值為2.6%，低於初值的2.8%；核心PCE增長終值為2%，也低於預期和初值。

另外，美國上周新領失業援濟人數為20.5萬人，增加2千人，低於市場原先預期的升至21.5萬人。持續申領人數減少1千人，為186.5萬人，也少過市場預期。

市場正在等待美國商務部22日發布的個人消費支出（PCE）報告，被聯儲局視為重要通脹指標。