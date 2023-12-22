20歲浸大女生未畢業做上市公司非執董　成港股最年輕董事｜溫多娜

最近有位未畢業的大學生獲委任公司非執行董事，每月董事袍金達1萬元！



溫多娜講緊嘅係GEM上市的生活概念 （8056） ，近日宣布委任今年20歲、正於香港浸會大學攻讀歷史文學士（榮譽）學位課程的吳炘珈成為非執行董事，成為香港逾2,600間上市公司中最年輕董事。

曾任兼職民政事務總署助理社區幹事

睇返公司公告，溫多娜發現吳小姐似乎未完成大學課程之外，更疑似冇全職經驗，事關公司僅提到吳炘珈於2021年8月至2023年8月，兼職民政事務總署助理社區幹事，主要「負責協助社區中心的管理，幫助處理申請及解答公眾諮詢。」

公司委任非執行董事，主要為公司於董事會中提供獨立意見，並在需要時向管理層提出質疑。生活概念冇講點解吳小姐嘅背景可以幫到公司出謀獻策，只係知佢同任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。溫多娜喺網上搵咗啲資料，發現一位同樣叫「吳炘珈」嘅浸大學生，於2021年成為香港浸會大學學生會社會科學院四系學生聯會第一屆臨時行政委員會成員，似乎就係呢一位非執董！

據上市規則，非執行董事的職能應包括參與董事會會議，在涉及策略、政策、公司表現、問責性、資源、主 要委任及操守準則等事宜上，提供獨立的意見等。（資料圖片）

董事局曾多次大換血

生活概念主要從事四項業務，包括在港營運餐廳、室內設計及裝修服務、有機蔬菜諮詢服務、以及提供金融機構合作服務，截至9月底半年收入940萬，按年跌67.9%，虧損458.5萬元。

其實生活概念近月都幾多變動，董事局多次大換血，至少5位執董，以及3位獨立非執董辭任；內地投資者陸復斌曾入主生活概念，近月逐步減持手上股份，持股佔比在11月底已降至5%以下，故無須再披露變化。

另外，公司更透露，9月28日的股東大會中有人「踩場」，「公司亦獲悉，於二零二三年九月 二十八日舉行的本公司股東週年大會上大會上，自稱為股東的人士（由於場面混亂而未經本公司核實）指稱俞先生曾與金玉匯萃科技進行可疑活動。

董事會稱，注意到俞慶龍與另一位時任執行董事李軍平均與金玉匯萃科技有密切關係：「彼等已被中華人民 共和國的公安局要求協助調查。彼等堅稱自己是清白的。」其後兩人表示，想投放更多精力於個人其他事業而辭任。