中國諮詢網絡遊戲管理辦法　震散遊戲股　網易急瀉逾26%

國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行爲。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行爲，應進行彈窗警示提醒。



意見稿擬亦規定，網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、概率作出合理設置，不得誘導網絡遊戲用戶過度消費。同時應爲用戶提供虛擬道具兌換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同性能虛擬道具和增值服務的方式。

諮詢文件同時提及，從事網絡遊戲出版活動，有從事網路遊戲出版業務所需的必要的技術設備，相關伺服器和儲存設備須存放在中華人民共和國境內。

意見稿指出，網絡遊戲出版經營單位不得實施壟斷及不公平競爭行為，妨礙市場公平競爭秩序。網路遊戲出版經營單位違反相關法律規定實施壟斷行為的，由反壟斷執法機關依法處理。

另外，網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、機率作出合理設置，不得誘導網絡遊戲使用者過度消費。同時應提供用戶虛擬道具兌換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同效能虛擬道具和增值服務的方式。

意見稿擬規定，網絡遊戲幣的使用範圍僅限於兌換本身提供的網絡遊戲產品和服務，不得用於支付、購買實體或兌換其它單位的產品和服務；不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定貨幣的服務，網絡遊戲出版經營單位終止提供網絡遊戲產品和服務，以法定貨幣方式或用戶接受的其它方式退還用戶尚未使用的網絡遊戲幣的情況除外。

網絡遊戲營運單位終止出版、營運網絡遊戲時應至少60日予以公告。應按用戶購買時的比例，以法定貨幣退還用戶或用戶接受的其他方式進行退換。

消息拖累手遊股全面下挫，其中網易（9999）瀉26.3%，最新報119.3%，騰訊（0700）挫12.2%，創夢天地（1119）挫9.4%，IGG（0799）挫10.4%。