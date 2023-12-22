電能及長建斥近31億元　購旗下澳洲配電公司股份

電能（0006）公布旗下Sigerson與長建（1038）旗下Chistar﹑長建/電能合夥人股東及電能與長建附屬公司﹑Spark合夥人及SAPN附屬公司，共同就SAPN的資本結構訂立總實施協議。Sigerson及Chistar分別認購長建/電能合夥人股東約1.01億股及8,360萬股，認購價分別為3.19億澳元及2.63億澳元（合共30.65億元）。



長江基建/電能實業合夥人及Spark合夥人同意根據每一合夥人各自所佔SAPN的權益比例，向 SAPN提供5.83億澳元（30.66億元）及5.6億澳元（29.46億元）普通資本。

認購股份交易將由Sigerson及Chistar於生效日期繳付所需資金，而相關資金將全部來自SAPN還款總額11.43億澳元。 Sigerson及Chistar將分別使用當中3.19億澳元（約16.79億港元）及2.64億澳元（約13.87億元），繳付認購股份交易的總認購價5.83億澳元（30.66億港元）。

SAPN為一家位於澳洲南澳洲省的電力配電商，由長江基建/電能實業合夥人股東間接持有51%股權。

交易為SAPN建更長遠資本結構

電能表示，認購股份交易是SAPN資本結構調整的一部分，精簡其資本結構。認購股份交易連同總實施協議項下的其他交易，將為SAPN建立更長遠及可持續的資本結構，從而為其資產及營運提供更好的支持。