海洋公園蝕變賺　安永「唔buy」　化身上市公司結局大不同｜刁佬

刁佬兩年前寫過海洋公園，疫情後的海洋公園終於喺上星期發表咗突破性的財務報表，2022-2023 年度「轉虧為盈」，賺超過1.1億元！

刁佬原本都想表揚一下管理層嘅豐功偉績，不過睇咗差唔多90頁，先至喺本年報度搵到佢哋今年嘅財務報表，原本以為見到海洋公園最終可以收支平衡賺錢，刁佬滿分滿心歡喜，點知睇完盤數只可以說抬頭不起。

原來賺錢嘅功臣唔係啲海豚同水族館，其實係香港政府及會計師。首先海洋公園收到兩筆合共8.495億元政府資助，剛好抵銷營運費用，加上7,030萬元資産减值回撥。如果撇除政府資助及資産减值回撥，公園實際虧損8.404億元！

而海洋公園那一筆7,030萬資産减值回撥，被核數師EY發出disclaimer opinion不發表意見，即是核數師未能同意。不過因為海洋公園又唔係上市公司，管理層與會計師對撥備嘅睇法唔一致，好多時都會出現，人地係私人公司你又可以點？

不過如果海洋公園係上市公司，大家又估下會點發展？先旨聲明以下故事純屬虛構，如有雷同實屬不幸。

上市公園喺同EY講唔掂數之後，馬上叫刁佬吹雞，召集作風進取的會計師，所以莫講話7,000萬，要回撥多啲仲有辦法。發表disclaimer opinion 只會係上市公園哈囉喂Halloween先會出現。

上市公園開始賣資產同埋佢啲奇珍異獸，美其名唔想股東繼續投資喺一啲冇回報嘅資産上，生意唔好又冇盈利，仲邊有資格向股東要求集資，所以迫於無奈，管理層傷心欲絕咁賣出熊貓、企鵝、鯊魚等奇珍異獸畀一啲充滿愛心嘅老闆，由於時間關係，已有富豪做好估值接收佢哋返屋企。

海洋公園聖誕節。（夏家朗攝）

今時今日要將上市公園重新轉型，淨係賣資產又點夠呢，而家香港都已經識做人造衛星， Amazon同Elon Musk都上太空，上市公園要梗係好似巴斯光年一樣一飛衝天，更名為上市太空公園，增設神州及天宮園區，隨時仲可以喺園區偏遠的一角，幫助所有孝子賢孫，展開骨灰龕陰宅服務園區，名字稱為月亮園區（太陰園區）畀大家認購。趁市場氣氛良好，谷高股價，興建新園區有集資需要，因此海洋公園要發新股兼供股，財經公關及投行發盡全力，搵到水魚基金入局，原大股東賣舊股套現，小股東股權被攤薄。

起得新園區，唔爭在做埋收購合併，海洋公園揚言要收購老鼠公園，收購成唔成同人哋願唔願意賣就唔知兼夾冇所謂，但股價先行，進一步刺激上市公園股價歷史新高兼大成交，入選MSCI精選搵笨小型股指數，散貨畀指數基金。

在海洋公園一面形勢大好之時，高管及大股東就要學某一個房地產基金一樣趁高減持，話自己有個人財務需要，第二年的Audit Report嚟緊，INED開始跳船，有幸就搵社會賢達入董事局，無幸就搵職業人頭勉强支撑。

陸續出現拖數欠薪欠債事件，承諾的神州及天宮園區遲遲未建，園內設施日久失修，董事局三唔兩日換人，啲董事心態做一日和尚打一日齋，輪流坐音樂椅，睇吓邊個走得慢。

聯交所見公園的收入不足，珍貴資産大熊猫都賣走咗，出13.24畀公司，公園同聯交所做了一年半筆友，提出的建議不獲接受。此時清盤官入場，同債權人商討折讓一成以下回收，公園發新股引入白武士，成爲新股東，小股東攤薄到渣都無，公園此時又再重新出發。

不過大家又唔使擔心，話到尾今時今日海洋公園仲係一個公營機構，就算衰到貼地，埋單嘅好大機會仍然係香港政府或者馬會，而熊猫亦係國寶，應該唔會賣出，最多返四川或者出使其他國家，成爲中國與他國的外交友好橋梁。夢就發完啦，刁佬喺度同大家祝聖誕快樂新年進步。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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