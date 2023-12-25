發改委指穩步推進金融市場互聯互通　做好債券通「南向通」

發改委發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，提出包括穩步推進金融市場互聯互通，擴大金融業對港澳開放﹑支持深圳證券交易所﹑廣州期貨交易所與港交所（0388）深化務實合作，做好「債券通」之「南向通」，推動債券通雙向開放提速，探索在大灣區符合條件的區域試點開展跨境徵信合作，建立粵港澳徵信產品互認機制，提升跨境融資信用服務能力。



支持港澳金融機構在大灣區內地依法依規展業，推進粵港澳大灣區保險服務中心建設。支持符合條件的港澳金融機構和非金融企業在內地發行金融債券和公司信用類債券。

《行動計劃》並提出，維護公平競爭市場秩序。推動大灣區內地九市深入實施公平競爭政策，在外商投資准入負面清單之外的領域清理取消港澳企業在招標投標、政府採購、權益保護等方面存在的差別化待遇。健全公平競爭審查舉報處理和回應機制。研究建立獨立的公平競爭審查機構，探索公平競爭集中審查、專業審查工作模式。

此外，《行動計劃》提到，制定出台橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施，支持廣州南沙開展放寬市場准入試點，深入推進深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入特別措施落地實施；以及研究進一步取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制，將有關開放措施納入內地與香港、澳門《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下實施。