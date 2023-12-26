身家暴漲TOP10富豪　Tesla 馬斯克奪冠　每秒財富增長近2.7萬港元

「每秒鐘幾廿萬上落」原來不只是電影台詞？《福布斯》最近就公布截至12月15日，今年財富成長最多的全球十位富豪。當中有，2023年世上最賺錢的富豪，是由Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）年內財富增加1084億美元，（折合約8541億港元）奪冠。



數據顯示，隨著由1月至今，Tesla 股價今年回升123%，今年Elon Musk身家亦隨之而暴漲多達1084億美元。若平均計，其每月身家可增90億美元；若以每小時身家增長計算，增加了多達1224萬美元（折合約9547.2萬港元），每秒則增加3400美元（折合約2.65萬港元）。

事實上，今年掀起「AI熱」，增加最多資產的前10名富豪中，其中有7人為科技業，前十大富豪資產增加額，總計高達4900億美元。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）為財富成長最多的富豪第二名。（Reuters）

當中財富成長最多第二名的富豪，則為Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。Meta股價截至本月15日上漲178%，財富增加748億美元，身家達1186億美元。至於排名第三的，則為美國最大電商平台Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos），Amazon今年股價上漲79%，財富增加650億美元，總資產共1723億美元。

今年身家漲幅最多富豪榜 Top10

第1名：Tesla創辦人 Elon Musk：新增1084億美元｜目前身家：2549億美元

第2名：Facebook創辦人 Mark Zuckerberg：新增748億美元｜目前身家：1186億美元

第3名：Amazon創辦人 Jeff Bezos：新增650億美元｜目前身家：1723億美元

第4名：印尼商業巨頭Prajogo Pangestu：新增479億美元｜目前身家：528億美元

第5名：Google 共同創辦人 Larry Page：新增344億美元｜目前身家：1117億美元

第6名：服飾品牌Zara創辦人 Amancio Ortega：新增344億美元｜目前身家：974億美元

第7名：Google 共同創辦人 Sergey Brin：新增330億美元｜目前身家：1073億美元

第8名：微軟前執行長 Steve Ballmer：新增324億美元｜目前身家：1109億美元

第9名：甲骨文創辦人 Larry Ellison：新增308億美元｜目前身家：1332億美元

第10名：輝達創辦人 黃仁勳： 新增298億美元｜目前身家：436億美元