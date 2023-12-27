小米汽車發佈會預熱　雷軍稱媲美保時捷Turbo　致敬華為火藥味濃

小米（1810）將於明日（28日）舉行小米汽車技術發佈會。公司創始人雷軍一連四天在微博平台發文預熱，雷軍今早最新帖文稱，深知汽車工業的複雜、開拓的不易，向新能源汽車行業的先行者致敬，並直接點名稱向比亞迪（1211）、蔚來（9866）、小鵬（9868）、理想（2015）、華為和寧德時代等公司致敬。



值得一提的是，華為於昨日（26日）剛舉行「問界M9及華為冬季全場景發布會」，華為常務董事余承東更放言，問界M9會是「1000萬以下最好的SUV」，結合雷軍此次向華為致敬的發文內容，或有短兵相接、正面交鋒的意味。小米現抽升4%，報16.3元，當前成交額12.6億元。



雷軍發文配圖中，表示誠摯向華為等先行者致敬。（微博截圖）

只發技術 不發產品 十倍投入「價格有理由的貴」

雷軍昨日回答網友提問時，表示此次發佈會「只發技術，不發產品」，即此次小米造車成果SU7不會當場發布，並解釋稱SU即為 Speed Ultra的縮寫，明言Tesla曾說「不造慢車」，小米也是這樣做的。雷軍稱，「高性能是小米的基因」，SU7將定位為「C級高性能 生態科技轎車」。雖然沒有明確準確的對標車輛，但雷軍文中指出，希望在駕駛性等機械素質上，媲美保時捷Taycan Turbo，在智能化上媲美Tesla Model S。

此前，雷軍接受央視專訪時曾提及，小米造車的兩大原則為「十倍投入」、「守正出奇」，第一輛車即投入了3,400名工程師保駕護航，研發投入超過100億元人幣，用了十倍以上的投入，以「志在必得」的方式造車。而雷軍也在帖文中明言，雖未明確最終定價，但「價格確實有點貴」，相信是有理由的貴，會超出預期。

雷軍表示，第一輛車的研發投入超過100億元人幣。（微博截圖）

「華小魅」或成電動車智能化新陣型

內地一度將蔚來、小鵬、理想稱為「造車新勢力」，統稱為「蔚小理」。而在華為、小米兩大國產手機行業巨頭接連造車後，內地另一手機廠商魅族也在11月底官宣造車，預計在2024年第一季度啟動，有內媒將其統稱為「華小魅」。

在「蔚小理」引爆的新能源汽車風潮下，此次手機廠商接連跨界下場，同台競技，或將變換出「華小魅」的新陣型，手機賦予電動車聯動加持，汽車智能化的下半場較量，或將風雲再起。