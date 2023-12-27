新世界與潤地簽首個《北都合作協議》　兩幅元朗地提供1800伙住宅

新世界發展（0017）宣布，與華潤置地簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，兩間公司將聯手發展北都區內住宅項目，約1,800伙單位預計明年動工，以建構一個集優質生活、新興產業及文化休閒於一體的新核心商業區，配合高端專業服務和物流樞紐產業發展。



共同開發15萬呎用地 可建樓面面積72萬呎

新世界與華潤置地早於去年10月簽署北部都會區項目合作意向書，探討共同開發區內農地的可行性。是次簽署的合作協議，主要就北都共同發展制定框架，其中兩幅位於元朗南一帶的「高端專業服務和物流樞紐」，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1,800伙住宅單位，預計明年動工。

兩間公司認為是次項目合作協議意義重大，新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「我們在北部都會區擁有約1,500萬平方呎農地，把握先機爭取發展優勢對集團前景相當重要，今次與華潤置地攜手合作建構全港首個北部都會區項目，讓我們擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展，協助香港建構新核心商業區。」

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗 (後排右二)、華潤(集團董事長王祥明(後排中間)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左二)、華潤置地董事會主席李欣(後排右一)及新世界發展執董馬紹祥(後排左一)見證下，華潤置地副總裁常穎(前排右)及新世界發展執董薛南海(前排左)簽訂首個《北部都會區項目合作協議》。

華潤置地董事會主席李欣表示：「推動香港長期繁榮穩定是華潤置地不變的初心和使命。自2021年，香港特區政府大力推動北部都會區建設。因此，為搶抓北部都會區發展的歷史機遇，華潤置地與新世界發展於2022年10月簽訂戰略合作協議，超前佈局、共同探索開發北部都會區的潛在合作機會。隨著特區政府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，我們雙方取得重要進展，成功推動元朗項目落地。」

特區政府於今年10月底公布《北部都會區行動綱領》，把北都劃分為四大區域發展，除了「高端專業服務和物流樞紐」、分別為「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」，以及「藍綠康樂旅遊生態圈」，建構為「國際創科新城」。上述合作發展項目坐享鐵路優勢，擁完善交通配套，乘車到港鐵朗屏站只需約6分鐘，僅約30分鐘車程即可往返港島、九龍及深圳，並坐享完善民生設施及便利生活配套，發展潛力巨大。